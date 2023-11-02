В Warhammer 40,000: Rogue Trader будет поддержка кооперативной игры для шести игроков

Warhammer 40K: Rogue Trader, очередная cRPG от Owlcat Games, выходящая в следующем месяце на ПК и консолях, станет первой игрой студии, в которой будет реализован кооперативный мультиплеер.
В кооперативном режиме игроки могут разделить управление персонажами. При игре вдвоем два игрока могут разделить шесть персонажей между собой, управляя тремя из них. Если же вы возьмете с собой целую команду друзей, то каждый сможет управлять одним из шести персонажей. Это интересный способ испытать на себе все возможности игры в плане ведения боя - и вы окажетесь втянуты во множество схваток, ведь пацифистов в 40 0000 практически нет.
Поскольку персонаж Rogue Trader очень важен для сюжета, тот, кто в кооперативной сессии управляет Rogue Trader'ом, по сути, получает контроль над сюжетом. Остальные игроки - это "попутчики", они могут отмечать те или иные варианты, но не выбирать их. Во время кооперативной сессии один из игроков назначается лордом-капитаном, который будет отвечать за принятие важных сюжетных решений, а остальные игроки будут оказывать ему поддержку. Лорд-капитан также будет отвечать за распределение контроля над кораблем и компаньонами между своими союзниками по кооперативу, в то время как каждый игрок сможет настраивать снаряжение из общего инвентаря корабля и свои личные деревья навыков.
В целом, совместная кампания в Rogue Trader выглядит не столько повествовательной, сколько ареной, на которой вы и ваши друзья можете объединиться для прохождения подземелий в Пространстве Коронуса.
На официальном Twitch-канале Warhammer 40K: Rogue Trader уже сейчас демонстрируется кооперативный геймплей, так что присоединяйтесь, чтобы узнать все об исследовании просторов Коронуса вместе с другими игроками.
Warhammer 40K: Rogue Trader выходит 7 декабря на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.
ха...хахахахаха... тут 1ого не загонишь в паре поиграть тк орет что изометрия и пошаговая боёвка это... не то что тут стоит печатать короч. поколение Апекса и фортнайта мати их ети...
А эти гдето 6 предлагают искать! умора просто
Тут в бг3 даже вдвоем не получается нормально покатать, что говорить о шестерых))
опять кооп... как же надоело
Как я тебя понимаю брат!
Я уже представляю: к тому моменту как 5й игрок сходит, 1й уже выйдет на пенсию
ну это мы ждём. наконец-то партийная рпг не в сеттинге фэнтези. задолбали уже с понями и ыльфами. сеттинг тут прям каеф. рпг года намечается.
Что RTS смотрю загибается как жанр, везде пошаг, трешь ни кому не радость -тяжеловато стало
зачем? для чего? там одному в лоре голову сломать можно поскольку тебе придется копать в вахе кто плохой а кто плохее или хужее
не надо ломать голову, лучше отрубать головы хаоситов пилой кадия, пора пилишь понимание придёт
а если не придет, то мало пилишь))
Вообще Пох...(с) на все, что связанно с Owlcat Games