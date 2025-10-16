Warhammer 40,000: Rogue Trader добирается до Switch 2 - тьма 41-го тысячелетия в карманной консоли

Owlcat Games официально анонсировала порт своей ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader на Nintendo Switch 2. Точная дата релиза пока не озвучена, но новость уже радует поклонников тёмной вселенной — проект, изначально вышедший 7 декабря 2023 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, разошёлся тиражом более миллиона копий.

Rogue Trader предлагает развернутое RPG-приключение в мрачном мире 41-го тысячелетия: вы берёте на себя роль Вольного Торговца, наследника династии каперов, владеющего гигантским кораблём и торговой империей. Игра сочетает исследование, дипломатические сделки и тактические пошаговые бои — каждое ваше решение влияет на судьбы подданных и на политический ландшафт сектора.

Ключевые элементы проекта: исследование Пространства Коронуса — опасной и почти неизведанной области космоса, где скрываются возможности для наживы и угрозы; широкий выбор спутников — от святых воинов до искажённых психиков и ксеносов; глубокая система выбора и последствий — милосердие, измена или верность Императору создают разные ветви сюжета; и сложная пошаговая боевая система, где позиционирование, укрытия и мощные умения решают исход сражений.

Порт на Switch 2 обещает сделать игру более доступной портативной аудиторией, сохранив эпический размах оригинала. Owlcat отмечает, что адаптация опирается на классические правила настольного Rogue Trader, позволяя в цифровом формате ощутить тактическую глубину и свободу принятия решений.

Пока дата выхода не объявлена — но владельцам Switch 2 стоит подготовить картинку с креслом капитана: тёмные звёздные трассы и бескрайние сделки Вольного Торговца скоро могут оказаться у вас в руках.