Warhammer 40,000: Rogue Trader - финальное дополнение Processional of the Damned выйдет 8 декабря

8 декабря 2026 года студия Owlcat Games отправит вас в последнее приключение вместе с Вольным торговцем и его командой. В этот день разработчики выпускают «Processional of the Damned» — финальное дополнение для ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Как и предыдущие сюжетные дополнения, этот финальный контент-пак включает новую историю, дополнительного спутника, свежий игровой архетип, новые типы врагов, уникальные игровые механики, дополнительное снаряжение и многое другое.

«Processional of the Damned» органично встроено в основную игру: новые задания распределены по всей кампании.

«Стелла — хрупкая на вид девушка, вестница чуда, воспитанная Орденом святого Когнатия, — может стать вашим спутником», — говорится в описании. Следуя за Стеллой, Вольный Торговец и его свита прибывают в «Процессию проклятых» — огромное кладбище брошенных кораблей, где их тут же берут в плен. Чтобы выбраться, героям предстоит объединиться с выжившими участниками миссионерской экспедиции, углубиться в заполненное вражескими судами кладбище и выяснить, кто именно заманил туда Стеллу — и с какой целью.

Архетип «Фанатик», добавленный в дополнении, ориентирован на ближний бой и специализируется на том, чтобы «превращать врагов в кровавое месиво». Механика «Безумие», в свою очередь, затрагивает всех спутников.

Дополнение будет доступно на ПК (Steam, Epic Games Store и GOG), а также на консолях (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2).