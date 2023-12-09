Warhammer 40,000: Rogue Trader хорошо стартовала в Steam

Разработчики Owlcat Games, отвечающие за бренд Pathfinder, недавно подготовили и выпустили первую в истории полноценную cRPG на основе бренда Games Workshop, обладающего одним из самых богатых лоров в истории развлечений. Столь большой мир наконец пришлось как следует адаптировать в виде обширной ролевой игры, которой, несомненно, является Warhammer 40,000: Rogue Trader.
Что касается самих цифр, то здесь они действительно хороши. Сейчас в игру играют более 36 тысяч человек, и она близка к тому, чтобы побить рекорд Pathfinder: Wrath of the Righteous, в которой на момент запуска было более 46 тысяч игроков.
"Разработчики Owlcat Games, отвечающие за бренд Pathfinder, недавно подготовили и выпустили первую в истории полноценную cRPG на основе бренда Games Workshop, обладающего одним из самых богатых лоров в истории развлечений. Столь большой мир наконец пришлось как следует адаптировать в виде обширной ролевой игры, которой, несомненно, является Warhammer 40,000: Rogue Trader."
Пошаговые бои, Warhammer 40,000, да это же просто бубль-гум. Чуть обожду, почитаю впечатления людей, которые поиграют (никогда, последние годы не покупаю игры на старте, ибо, маркетинг, как правило, создаёт крайне неточное представление о том, какая игра будет на самом деле, да и работоспособность многих продуктов на старте ооооочень часто вызывает вопросы), а потом, если игра получилась действительно достойной, покупка, и обязательно поиграю, нравится мне эта вселенная.
Давно есть желание проникнуться этой вселенной (за императора, в конце-концов), но все не могу выбрать, с чего начать. Что посоветуете?
По этой вселенной в основном стратегии выходят. В свое время были крутые Dawn of War первая и вторая части, сейчас как они будут играться я не знаю.
Я вспомнила разные романы по Сталкеру (кстати, многие были весьма неплохи) По Вахе тоже такое есть?
В личку ответил
есть и имя им легион) вот ссылка на канал ютуба, там есть всё что только можно найти по вахе и ещё куче игр и игровых вселенных - https://www.youtube.com/@WarpBeacon
Надо попробовать
Очередной пошаговое дерьмо в сеттинге лучшей на данный момент вселенной.
судя по количеству дизлайков этому персонажу, игра хорошая, надо попробовать)