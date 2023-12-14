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Warhammer 40,000: Rogue Trader 07.12.2023
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Научная фантастика
8.4 282 оценки

Warhammer 40,000: Rogue Trader получила крупный патч 1.0.1 со множеством изменений

monk70
Новости

Выдержать ужасы, которые ждут на просторах Коронуса, теперь стало немного проще благодаря обновлению Warhammer 40,000: Rogue Trader 1.0.1, которое теперь доступно всем владельцам игры. В примечаниях к патчу говорится об обещанном снятии ограничений DLC при попытке играть в кооперативе, а также о длинном списке других улучшений.

В патче 1.0.1 для Rogue Trader организаторы совместных сеансов автоматически делятся приобретенными DLC с другими игроками, которые присоединяются. По сути, это означает, что наборы DLC у всех больше не должны совпадать, чтобы вместе путешествовать, что устраняет заметную проблему.

Также было исправлено несколько случаев, когда игра могла зависать во время исследования планет вместе с черным экраном, который мог возникнуть во время главы V. Кроме того, скорость вращения и движения камеры больше не должна сбрасываться до 0.

Патч 1.0.1 для Warhammer 40,000: Rogue Trader также решает несколько проблем, связанных с рассинхронизацией при совместной игре, а также гарантирует, что полосы здоровья больше не закрывают имена персонажей.

Требования к осуждению Акта III были скорректированы, хотя точные детали не разглашаются. Было введено множество условий и реакций, чтобы улучшить финальную сцену IV акта, а романтические истории также получили дополнительную доработку.

Основные моменты

  • Хост теперь автоматически делится своими DLC с клиентами — вам больше не нужен точно совпадающий набор DLC для игры;
  • Исправлен черный экран после кат-сцены в Главе V;
  • Исправлено исчезновение текста в диалогах и описаниях, вызванное сбросом настроек размера шрифта на 0;
  • Исправлен сброс скорости вращения и движения камеры на 0 — возможно, вам придется один раз после обновления установить ее обратно на предпочтительное значение;
  • Субтитры в видеороликах между главами теперь отображаются правильно;
  • По вашим просьбам значок отчета об ошибке больше не будет постоянно отображаться на экране;
  • Большое обновление китайской локализации;
  • Исправлено поведение врагов, когда они убегали от персонажа в бою, что могло привести к зависанию боя;
  • Исправлены мутации лица Кассии;
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Evzard

Неплохо. Хотя ещё несколько патчей и можно будет сесть и играть.

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