Warhammer 40,000: Rogue Trader получила крупный патч 1.0.1 со множеством изменений

Выдержать ужасы, которые ждут на просторах Коронуса, теперь стало немного проще благодаря обновлению Warhammer 40,000: Rogue Trader 1.0.1, которое теперь доступно всем владельцам игры. В примечаниях к патчу говорится об обещанном снятии ограничений DLC при попытке играть в кооперативе, а также о длинном списке других улучшений.

В патче 1.0.1 для Rogue Trader организаторы совместных сеансов автоматически делятся приобретенными DLC с другими игроками, которые присоединяются. По сути, это означает, что наборы DLC у всех больше не должны совпадать, чтобы вместе путешествовать, что устраняет заметную проблему.

Также было исправлено несколько случаев, когда игра могла зависать во время исследования планет вместе с черным экраном, который мог возникнуть во время главы V. Кроме того, скорость вращения и движения камеры больше не должна сбрасываться до 0.

Патч 1.0.1 для Warhammer 40,000: Rogue Trader также решает несколько проблем, связанных с рассинхронизацией при совместной игре, а также гарантирует, что полосы здоровья больше не закрывают имена персонажей.

Требования к осуждению Акта III были скорректированы, хотя точные детали не разглашаются. Было введено множество условий и реакций, чтобы улучшить финальную сцену IV акта, а романтические истории также получили дополнительную доработку.

Основные моменты