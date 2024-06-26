Warhammer 40,000: Rogue Trader получила крупный патч на 2500 исправлений

Студия Owlcat Games объявила о выпуске нового крупного патча для игры Warhammer 40,000: Rogue Trader.
По словам разработчиков, это самый большой патч с момента релиза игры - всего обновление 1.2 насчитывает свыше 2500 улучшений и исправлений. Ключевые изменения:
- Многочисленные исправления баланса;
- Новые диалоги для скрытых компаньонов;
- Зоны слухов теперь показываются на глобальной карте;
- Улучшения катсцен;
- Улучшения кооперативной игры;
- Множество новых анимаций;
- Новые визуальные эффекты - способности, ауры, дополнительные эффекты на существах и так далее;
- Новые звуковые эффекты и исправления локализаций;
- Новые иконки предметов;
- Новые таланты;
- Разово игроки смогут поменять персонажам таланты - это связано с сильными изменения баланса;
- Огромное количество исправлений багов.
Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S. 8 августа для игры выйдет крупное дополнение Void Shadows.
Хвалится кол-вом исправлений не лучшая тактика тем более для таких игр. Ибо это показывает насколько игра была дырява и насколько она ещё дырява остаётся. Раз хвалятся сколько исправили в последний раз.
Еще больше аргументов к тому, что не нужно делать предзаказы и покупать на релизе) // Алексей Ядренцев
Предзаказы по мне вообще не нужно делать уже давно, к сожалению игроделы другого выбора не оставили. Ибо когда патч первого дня стал нормой это уже была красная черта чтобы не делать предсказы от слова совсем. Про покупку на релизе тоже по мне стоит забыть. Ибо читая логи того же патча первого дня понимаешь, что снятие сливок в приоритете у разрабов стало. Следовательно, зачем переплачивать за не готовый продукт. По мне все тоже самое касается и т.н. раннего доступа.
За 31 год, я сделал только один предзаказ, это был Вотч Догс 2) // Алексей Ядренцев
Худший выбор)) // Кирилл Гусаров
Хз, я кайфую от этой серии) // Алексей Ядренцев
О великий суп наварили!