Warhammer 40,000: Rogue Trader получила обновление 1.4.1.229

Разработчик Owlcat Games выпустил обновление 1.4.1.229 для пошаговой cRPG Warhammer 40,000: Rogue Trader. Патч уже доступен на ПК, а консоли получат его в течение 48 часов.
Господа капитаны, сегодня мы выпускаем очередное обновление после релиза, которое улучшает ваш опыт использования дополнения Lex Imperialis, добавляет несколько новых вариантов диалогов, значительную часть нового игрового контента для Смотрителя и исправляет ряд ошибок и проблем.
Обновление 1.4.1.229 для Warhammer 40,000: Rogue Trader включает:
- Добавлено 20 новых талантов и возможностей для Надзирателя, чтобы усилить его синергию с происхождениями и архетипами первого уровня;
- Добавлены новые элементы реакции и диалоговые опции;
- Уязвимости оперативника больше не тратятся за атаки, от которых враг уклонился, парировал или заблокировал;
- Исправлена ошибка, из-за которой роман с Ирлиет отправлял игрока в Кетца Темер;
- Исправлена проблема с невозможностью выбрать двух последних членов группы во время фазы подготовки в интерфейсе консоли и контроллера;
- Некорректное автосохранение во Дворце Правосудия могло приводить к зависанию игры при загрузке — исправлено;
- Удалён невидимый юнит, препятствовавший продолжению боя в Нижних туннелях;
Полный список изменений доступен по ссылке.
