Warhammer 40,000: Rogue Trader получила патч на Switch 2 - проблемы остались

Некоторые игроки остаются недовольны состоянием Warhammer 40,000: Rogue Trader на Nintendo Switch 2 и задумываются о переходе на ПК-версию.

В апреле студия Owlcat Games выпустила обновление 1.5.1.2, сосредоточенное на оптимизации, повышении производительности и исправлении вылетов.

Данное обновление полностью сфокусировано на оптимизации, улучшении производительности и починке вылетов. Если после обновления у вас наблюдаются какие-либо проблемы, попробуйте полностью переустановить игру, и напишите нам, если даже после этого проблема не ушла. В зависимости от региона, появление патча может занять до нескольких часов. Благодарим за терпение, извиняемся за задержку, и желаем приятной игры!

Несмотря на это, по словам игроков, технические проблемы полностью не исчезли:

Даже с этим обновлением игра всё ещё не дотягивает до нормального уровня — есть просадки FPS, зависания экрана, во время автосохранения игра надолго подвисает. У меня даже пропадал боевой интерфейс, из-за чего пришлось перезапускать игру. Тени мерцают и ведут себя непредсказуемо… прошло всего 30 минут, а я уже сыт по горло. Возвращаюсь на ПК, раз Nintendo не разрешает оформить возврат средств… Кстати, эффект «мыла» можно убрать — отключите сглаживание, так игра выглядит лучше.