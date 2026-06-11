Warhammer 40,000: Rogue Trader получила третье дополнение The Infinite Museion

Сегодня ролевая игра Warhammer 40,000: Rogue Trader от Owlcat Games получает третье дополнение The Infinite Museion. Оно уже доступно на ПК, PlayStation и Xbox. В этом новом DLC вы привлекаете внимание повелителя некронов Тразина Бесконечного и тут же оказываетесь втянуты в таинственную охоту за сокровищами.

По словам Owlcat Games, новое DLC органично интегрировано в основную игру и, как утверждается, предложит часы нового контента, дополнительного компаньона Эогуна Фебруса, новую систему улучшений и многое другое.

В The Infinite Museion Вольной Торговец отправляется в серию экспедиций, которые проливают новый свет на историю династии Валанций. «По мере того, как Лорд-капитан раскрывает древние тайны и находит могущественные артефакты, неожиданный союз втягивает его в интриги Тразина Бесконечного. Интерес легендарного коллекционера-некрона к династии Валанций может стать катализатором её судьбоносной судьбы.