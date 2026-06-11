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Warhammer 40,000: Rogue Trader 07.12.2023
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Научная фантастика
8.9 2 171 оценка

Warhammer 40,000: Rogue Trader получила третье дополнение The Infinite Museion

monk70 monk70

Сегодня ролевая игра Warhammer 40,000: Rogue Trader от Owlcat Games получает третье дополнение The Infinite Museion. Оно уже доступно на ПК, PlayStation и Xbox. В этом новом DLC вы привлекаете внимание повелителя некронов Тразина Бесконечного и тут же оказываетесь втянуты в таинственную охоту за сокровищами.

По словам Owlcat Games, новое DLC органично интегрировано в основную игру и, как утверждается, предложит часы нового контента, дополнительного компаньона Эогуна Фебруса, новую систему улучшений и многое другое.

В The Infinite Museion Вольной Торговец отправляется в серию экспедиций, которые проливают новый свет на историю династии Валанций. «По мере того, как Лорд-капитан раскрывает древние тайны и находит могущественные артефакты, неожиданный союз втягивает его в интриги Тразина Бесконечного. Интерес легендарного коллекционера-некрона к династии Валанций может стать катализатором её судьбоносной судьбы.
Трейлеры Обновления
9
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Just-a-your-King

Вроде осенью будет финальное и можно наконец-то пойти полноценно поиграть)

7
Milvago

Осталось дождаться отзывов. С Кибеллой было шикарным во всех отношениях. Баги и те были редкостью. С чёрным собаколюбом получилось забагованным, окончательно поломавшим баланс и весьма своеобразным по содержанию. Но выдать в DLC про Тразина техножреца - это изначально намекает на фиаско, как по мне

3
Сережаа
судьбоносной судьбы.

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