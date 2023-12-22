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Warhammer 40,000: Rogue Trader 07.12.2023
Ролевая, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Научная фантастика
8.5 436 оценок

Warhammer 40,000: Rogue Trader получила второй крупный патч и следом небольшой хотфикс

monk70
Новости

Разработчики Owlcat Games выпустили второй крупный патч для пошаговой cRPG Warhammer 40,000: Rogue Trader. Он решает несколько проблем с квестами и кат-сценами, в основном вокруг актов III и IV игры. Те, кто застрял на Кетца-Темере – ваше время пришло. Обновление уже доступно на ПК, а версии для Mac и консолей появятся в течение 24 часов.

Разработчики также отметили, что обновление Храма Памяти пришлось отложить.

«Нашим приоритетом будет исправление оставшихся ошибок квестов, а после этого мы сосредоточимся на неправильно функционирующих талантах и способностях».

Warhammer 40,000: Rogue Trader — основные моменты обновления 1.0.78

  • Исправлено несколько неработающих квестов и роликов, в том числе те, которые блокировали правильный запуск Акта IV;
  • Исправлено множество проблем с созданием и загрузкой сохранений;
  • Исправлены некоторые неправильно сбалансированные космические бои;
  • Теперь вы можете уменьшить масштаб глобальной карты;

Сегодня команда выпустила еще одно обновление, которое исправит еще несколько серьезных проблем, мешающих игрокам.

  • Исправлены многочисленные случаи неработающих диалогов в Кетца Темер, которые препятствовали дальнейшему развитию;
  • Исправлен один из вариантов квеста «Охотничьи угодья», из-за которого квест не мог быть продолжен;
  • Исправлен редкий случай, когда Deluxe Pack, полученный после начала прохождения, не распознавался игрой;
  • Исправлен редкий случай, когда сохраненная игра выдавала длинное сообщение о фатальной ошибке и возвращала игрока обратно в главное меню при загрузке.
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
WittyOrvilleton

У совокотов всё по прежнему, куча багов и дальнейшее их латание. Наверное через год поиграю в какое-нибудь готи издание, но точно не сейчас.

0
Слава Фриден

а игра то шикарна

4
WittyOrvilleton Слава Фриден

Вот поэтому и хочу сыграть в пропатченную без багов версию, чтобы не портить себе впечатления. А то уже почитал комменты, там у многих начиная с 4 акта баг на баге сидит и багом погоняет.

0
pudovik1704 Слава Фриден

Я уже и забыл,когда так залипал...Для меня это просто шедевр..

1
Hevin

Прошел первый раз за догматика - по ощущениям шизанутее еретика. Баги баги баги, квестовые цепочки рваные, битвы душноватые, долгие. Пожожду пока полностью выйдет игра и пройду за схизматика или еретика ещё раз.

0