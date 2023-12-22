Warhammer 40,000: Rogue Trader получила второй крупный патч и следом небольшой хотфикс

Разработчики Owlcat Games выпустили второй крупный патч для пошаговой cRPG Warhammer 40,000: Rogue Trader. Он решает несколько проблем с квестами и кат-сценами, в основном вокруг актов III и IV игры. Те, кто застрял на Кетца-Темере – ваше время пришло. Обновление уже доступно на ПК, а версии для Mac и консолей появятся в течение 24 часов.
Разработчики также отметили, что обновление Храма Памяти пришлось отложить.
«Нашим приоритетом будет исправление оставшихся ошибок квестов, а после этого мы сосредоточимся на неправильно функционирующих талантах и способностях».
Warhammer 40,000: Rogue Trader — основные моменты обновления 1.0.78
- Исправлено несколько неработающих квестов и роликов, в том числе те, которые блокировали правильный запуск Акта IV;
- Исправлено множество проблем с созданием и загрузкой сохранений;
- Исправлены некоторые неправильно сбалансированные космические бои;
- Теперь вы можете уменьшить масштаб глобальной карты;
Сегодня команда выпустила еще одно обновление, которое исправит еще несколько серьезных проблем, мешающих игрокам.
- Исправлены многочисленные случаи неработающих диалогов в Кетца Темер, которые препятствовали дальнейшему развитию;
- Исправлен один из вариантов квеста «Охотничьи угодья», из-за которого квест не мог быть продолжен;
- Исправлен редкий случай, когда Deluxe Pack, полученный после начала прохождения, не распознавался игрой;
- Исправлен редкий случай, когда сохраненная игра выдавала длинное сообщение о фатальной ошибке и возвращала игрока обратно в главное меню при загрузке.
У совокотов всё по прежнему, куча багов и дальнейшее их латание. Наверное через год поиграю в какое-нибудь готи издание, но точно не сейчас.
а игра то шикарна
Вот поэтому и хочу сыграть в пропатченную без багов версию, чтобы не портить себе впечатления. А то уже почитал комменты, там у многих начиная с 4 акта баг на баге сидит и багом погоняет.
Я уже и забыл,когда так залипал...Для меня это просто шедевр..
Прошел первый раз за догматика - по ощущениям шизанутее еретика. Баги баги баги, квестовые цепочки рваные, битвы душноватые, долгие. Пожожду пока полностью выйдет игра и пройду за схизматика или еретика ещё раз.