Warhammer 40,000: Rogue Trader преодолела отметку в миллион копий

CRPG Warhammer 40,000: Rogue Trader от Owlcat Games празднует значительное достижение — один миллион проданных копий на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Эта игра, действие которой разворачивается в мрачном будущем 41-го тысячелетия, покорила сердца фанатов вселенной Warhammer.

«Мы рады создать CRPG нашей мечты в сотрудничестве с командой Warhammer, и продолжим расширять эту бесконечную вселенную», — заявил Олег Шпильчевский, глава Owlcat Games.

В сентябре 2024 года игра получила крупное дополнение Void Shadows, привнесшее новые задания, врагов и спутника — загадочного убийцу из Культа Смерти.

Сейчас на GOG действуют скидки: 45% на базовую игру и издания, а также 20% на Void Shadows. Игра доступна на PC через Steam, GOG, Epic Games Store, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.