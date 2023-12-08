Warhammer 40,000: Rogue Trader сейчас на первом месте мирового рейтинга Steam

Хорошие новости из Steam: Warhammer 40,000: Rogue Trader занимает первое место в мировом рейтинге. Учитывая, что это очень хорошая cRPG, мы не можем не радоваться этому, тем более что она заняла место The Day Before - игры, которая вышла на рынок с таким количеством проблем, что на данный момент у нее всего 15% положительных отзывов.

С другой стороны, Warhammer 40,000: Rogue Trader имеет 89% положительных отзывов, а отрицательные касаются отдельных аспектов игры, таких как кооперативный режим или отсутствие облачных сохранений. В целом, игра от Owlcat Games пользуется большим успехом благодаря действительно глубокой ролевой системе и тому, как она обращается с лором Warhammer 40,000.

The Day Before, тем не менее, остается на вершине чартов: она занимает второе место среди игр, третье - если учитывать Steam Deck. В общем, несмотря на многочисленные критические замечания, обвинения в том, что продается не тот продукт, который рекламировался, и проблемы с серверами, из-за которых многие не могут поиграть, она, похоже, по-прежнему хорошо продается. Будет ли это работать в течение длительного времени и сколько будет возвратов, пока неизвестно, но на данный момент она имеет более 10 000 отзывов.

Также стоит отметить наличие игры The Finals, выпущенной к The Game Awards 2023, которая на данный момент имеет 69% положительных отзывов из более чем 4 000, что составляет средний рейтинг.