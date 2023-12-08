Warhammer 40,000: Rogue Trader сейчас на первом месте мирового рейтинга Steam

Хорошие новости из Steam: Warhammer 40,000: Rogue Trader занимает первое место в мировом рейтинге. Учитывая, что это очень хорошая cRPG, мы не можем не радоваться этому, тем более что она заняла место The Day Before - игры, которая вышла на рынок с таким количеством проблем, что на данный момент у нее всего 15% положительных отзывов.
С другой стороны, Warhammer 40,000: Rogue Trader имеет 89% положительных отзывов, а отрицательные касаются отдельных аспектов игры, таких как кооперативный режим или отсутствие облачных сохранений. В целом, игра от Owlcat Games пользуется большим успехом благодаря действительно глубокой ролевой системе и тому, как она обращается с лором Warhammer 40,000.
The Day Before, тем не менее, остается на вершине чартов: она занимает второе место среди игр, третье - если учитывать Steam Deck. В общем, несмотря на многочисленные критические замечания, обвинения в том, что продается не тот продукт, который рекламировался, и проблемы с серверами, из-за которых многие не могут поиграть, она, похоже, по-прежнему хорошо продается. Будет ли это работать в течение длительного времени и сколько будет возвратов, пока неизвестно, но на данный момент она имеет более 10 000 отзывов.
Также стоит отметить наличие игры The Finals, выпущенной к The Game Awards 2023, которая на данный момент имеет 69% положительных отзывов из более чем 4 000, что составляет средний рейтинг.
Чего скажете по ней, кто уже сыграл? Я по вахе ничего не знаю, но выглядит вроде прикольно, стоит затестить?
еще не играл, но это совокотики, они вторые после Ларианов кому я доверяю
Как фанат вахи игравший бету и альфу. Данная игра очень хорошо раскроит бытовую сторону вселенной Warhammer 40000. Ну и если ты любитель готики и стимпанка с перемешкой киберпанка тебе должно зайти.
наиграл часов 6, постоянно не покидает мысль, что вот чуть чуть бы больше бюджет и мог бы получится эдакий БГ3 по вахе
Как бы я не любил Warhammer 40000 больше мира Забытых Королевств, но очень сомнительно, что получилась бы вторая БГ3. Все таки фишка совокотов это растягивать игру за счёт ДЛС, а не делать прям законченный продукт.
Так к Rogue Trader нету претензий.
игра классная, но сыровата, отложу до первого патча
Кто играл, что скажете? Так же печально как с пачфайндер 2 на релизе? Ролевая система как 3.5 в пачфайндере? Меня дико душило там бафаться по полчаса после каждого сражения, тут так же?