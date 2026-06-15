Warhammer 40K: Rogue Trader усилил аутсайдеров: крупный патч переработал слабые классы и прокачал Уралона

Вместе с выходом дополнения The Infinite Museion разработчики из Owlcat Games выпустили масштабное обновление для Warhammer 40K: Rogue Trader, которое затронуло баланс классов, спутников и множество игровых систем. Одним из главных направлений работы стало усиление тех архетипов и персонажей, которые долгое время считались наименее эффективными.

Наибольшие изменения получили Оперативник и Ассасин. Эти архетипы часто уступали другим вариантам развития персонажа, особенно на высоких уровнях сложности. Теперь ключевые способности обоих классов начали корректно работать во время бонусных ходов, которые предоставляет, например, архетип Офицера. Поскольку многие сильнейшие сборки в Rogue Trader строятся вокруг дополнительных действий, такие изменения могут заметно повысить востребованность ранее недооценённых классов.

Не обошли вниманием и Уралона Жестокого — спутника, доступного в прохождении на стороне Хаоса. До обновления игроки нередко называли его одним из самых слабых сюжетных персонажей. Owlcat усилила его характеристики, улучшила масштабирование способностей и переработала экипировку, сделав героя значительно полезнее в бою.

Помимо балансных правок, патч включает десятки исправлений ошибок и технических улучшений. Примечательно, что разработчики сосредоточились на усилении слабых элементов игры, практически не прибегая к ослаблению популярных билдов.

Подобный подход давно стал визитной карточкой Owlcat Games. Студия продолжает активно поддерживать Rogue Trader спустя годы после релиза, постепенно превращая игру в ещё более масштабную и отполированную RPG во вселенной Warhammer 40,000. Для поклонников проекта это обновление выглядит не менее важным, чем само новое дополнение.