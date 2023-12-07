За Императора! Состоялся релиз ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader

Настал день погрузиться в варп. Owlcat Games сообщили, что Warhammer 40,000: Rogue Trader уже доступна на PC, Mac, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Совокоты не были бы совокотами если бы все обошлось без проблем: из-за технической ошибки, игру нельзя было приобрести в Steam, но ошибку уже исправили и стандартное издание обойдется вам в 1599 рублей.

Warhammer 40:000 Rogue Trader - это новая высококачественная пошаговая cRPG от разработчиков Owlcat Games. Игроки берут на себя роль титулованного Вольного Торговца, лидера могущественного звездолета и его команды. Будь то дипломатия с новооткрытыми планетами, пошаговые тактические бои или захватывающие сражения с пиратами и ренегатами - судьба Rogue Trader'а находится в его собственных руках.

Игра доступна на PC, Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5.