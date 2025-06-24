Жестокий закон в действии: Warhammer 40,000: Rogue Trader представляет нового компаньона - Соломона Антара

Уже 24 июня выходит дополнение Lex Imperialis для Warhammer 40,000: Rogue Trader, и вместе с ним в игру добавится новый компаньон — Соломон Антар. Он не просто воин, а настоящий живой молот Имперского Закона.

Соломон — Арбитр, представитель организации Адептус Арбитрес, для которого нет понятий «сомнение» или «сострадание». Его цель — карать нарушителей Лекс Империалис, даже если для этого придётся пройтись по костям. Он воспитан в Схоле Прогениум — школе, где рождаются инквизиторы и комиссары, и закалён в вере в Императора.

Новый компаньон принесёт в игру уникальную механику: боевые щиты, которыми Арбитры прикрываются от вражеского огня. Его арсенал также включает тяжёлый дробовик и кибер-фамильяра.

Антар — фанатик закона, но в Просторе Коронус даже самая непреклонная вера может быть поставлена под сомнение. Сумеет ли он устоять перед хаосом и сохранить свою преданность Империуму? Ответ узнаем совсем скоро.