Зловещие некроны в первом тизере нового DLC для Warhammer 40,000: Rogue Trader

Студия Owlcat Games представила тизер третьего сюжетного дополнения к Warhammer 40,000: Rogue Trader, которое получило название «Неисчислимый музеон» (The Immeasurable Museum). В центре истории — древняя раса некронов, бессмертные создания, заключённые в металлические оболочки.

Игрокам предстоит отправиться в мрачные хранилища Тразина Неисчислимого — легендарного коллекционера реликвий и артефактов, чьи экспонаты часто оказываются опаснее, чем кажутся. Сюжет DLC сосредоточен вокруг его загадочного интереса к династии фон Валанциус. Игрокам предстоит решить: сотрудничать с Тразином или бросить вызов его замыслам.

«Неисчислимый музеон» добавит новые локации, уникальные артефакты и опасных врагов, охраняющих сокровища некронов. Кроме того, в команду присоединится новый спутник с оригинальными боевыми умениями, который внесёт свежие тактические возможности в сражения.

Хотя точная дата выхода пока не раскрыта, по информации сезонного пропуска релиз дополнения ожидается с апреля по июнь 2026 года.