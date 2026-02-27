Зловещий Тразин Бесконечный в новом тизере к третьему DLC для Warhammer 40,000: Rogue Trader

На IGN Fan Fest 2026 студия Owlcat Games представила свежий трейлер для Warhammer 40,000: Rogue Trader, посвящённый третьему DLC The Infinite Museion.

Главным героем DLC остаётся эксцентричный Тразин Бесконечный, коллекционер редких артефактов, чьи действия вовлекают игроков в события, связанные с династией фон Валанциус. Тизер подчёркивает возможности использования уникальных боевых имплантатов и взаимодействия с новыми реликвиями, а также знакомит с новым компаньоном, способным менять тактику сражений.

The Infinite Museion предлагает игрокам исследовать загадочные хранилища Тразина, встретиться с могущественными стражами реликвий и принять решения, влияющие на ход истории.