Зловещий Тразин Бесконечный в новом тизере к третьему DLC для Warhammer 40,000: Rogue Trader

На IGN Fan Fest 2026 студия Owlcat Games представила свежий трейлер для Warhammer 40,000: Rogue Trader, посвящённый третьему DLC The Infinite Museion.
Главным героем DLC остаётся эксцентричный Тразин Бесконечный, коллекционер редких артефактов, чьи действия вовлекают игроков в события, связанные с династией фон Валанциус. Тизер подчёркивает возможности использования уникальных боевых имплантатов и взаимодействия с новыми реликвиями, а также знакомит с новым компаньоном, способным менять тактику сражений.
The Infinite Museion предлагает игрокам исследовать загадочные хранилища Тразина, встретиться с могущественными стражами реликвий и принять решения, влияющие на ход истории.
Неисчислимый!!!!
Фигасе, выдающуюся личность завезли, может клон примарх хотя-бы замороженый покажут? Ну или крорка на крайняк?
Кто такой крорк ?
Предок орков 12 метров, умный, броня круче космодесов и т д
Хоть бы полноценное сюжетное Dlc, а не roguelite-режим, по аналогии с островами из Pathfinder 2
После падения Кадии, Тразин Неисчислимый заточик Лорд-Милитанта Украсакара Крига в тесерактовую ловушку.... хотя наврятли разрабы дадут игрокам возможность спасти, столь выдающуюся и каноническую личность лора вахи 40к
Знакомая моська)
трейлер - это сильно сказано
2 раза посмотрел "трейлер" никакого напарника не увидел