Warhammer 40,000: Rogue Trader 07.12.2023
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Научная фантастика
8.9 2 131 оценка

Зловещий Тразин Бесконечный в новом тизере к третьему DLC для Warhammer 40,000: Rogue Trader

butcher69

На IGN Fan Fest 2026 студия Owlcat Games представила свежий трейлер для Warhammer 40,000: Rogue Trader, посвящённый третьему DLC The Infinite Museion.

Главным героем DLC остаётся эксцентричный Тразин Бесконечный, коллекционер редких артефактов, чьи действия вовлекают игроков в события, связанные с династией фон Валанциус. Тизер подчёркивает возможности использования уникальных боевых имплантатов и взаимодействия с новыми реликвиями, а также знакомит с новым компаньоном, способным менять тактику сражений.

The Infinite Museion предлагает игрокам исследовать загадочные хранилища Тразина, встретиться с могущественными стражами реликвий и принять решения, влияющие на ход истории.

Wersus Pro
Тразин Бесконечный

Неисчислимый!!!!

vertehwost

Фигасе, выдающуюся личность завезли, может клон примарх хотя-бы замороженый покажут? Ну или крорка на крайняк?

Джек Хорнс

Кто такой крорк ?

vertehwost

Предок орков 12 метров, умный, броня круче космодесов и т д

nicomedes

Хоть бы полноценное сюжетное Dlc, а не roguelite-режим, по аналогии с островами из Pathfinder 2

Женёчик

После падения Кадии, Тразин Неисчислимый заточик Лорд-Милитанта Украсакара Крига в тесерактовую ловушку.... хотя наврятли разрабы дадут игрокам возможность спасти, столь выдающуюся и каноническую личность лора вахи 40к

LogicDisciple

Знакомая моська)

Xndr DeKoz

трейлер - это сильно сказано

Xndr DeKoz
также знакомит с новым компаньоном, способным менять тактику сражений.

2 раза посмотрел "трейлер" никакого напарника не увидел