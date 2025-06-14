Для PC-версии Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition портировали русификатор из оригинальной игры

Пользователь LinkOFF портировал текстовый русификатор из оригинальной игры для Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition - ему удалось перенести около 90% текста, при этом новый текст в ремастере (примерно 300 строк) получил машинный перевод.

Ремастер получил поддержку 4К-разрешения, переработанный интерфейс, а так же улучшенное управление, более качественные модели персонажей и переработанный звук, в том числе более 100 новых голосов орков. Помимо базовой игры, Master Crafted Edition так же включает в себя все дополнения.

Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition уже доступна на PC (Steam, EGS), Xbox Series X/S, а так же в сервисах Game Pass Ultimate и PC Game Pass.