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Warhammer 40,000: Space Marine 05.09.2011
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 1 471 оценка

Для PC-версии Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition портировали русификатор из оригинальной игры

AceTheKing AceTheKing

Пользователь LinkOFF портировал текстовый русификатор из оригинальной игры для Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition - ему удалось перенести около 90% текста, при этом новый текст в ремастере (примерно 300 строк) получил машинный перевод.

Ремастер получил поддержку 4К-разрешения, переработанный интерфейс, а так же улучшенное управление, более качественные модели персонажей и переработанный звук, в том числе более 100 новых голосов орков. Помимо базовой игры, Master Crafted Edition так же включает в себя все дополнения.

Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition уже доступна на PC (Steam, EGS), Xbox Series X/S, а так же в сервисах Game Pass Ultimate и PC Game Pass.

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