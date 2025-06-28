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Warhammer 40,000: Space Marine 05.09.2011
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 1 491 оценка

Катастрофа - создатели Space Marine MasterCrafted Edition предлагают возврат средств вне зависимости от количества часов

monk70 monk70

Warhammer 40K: Space Marine - Master Crafted Edition, возможно, получила несколько достойных отзывов, но большинство фанатов ПК, похоже, ненавидят игру. Этот ремастер имеет «в основном отрицательные» отзывы, которые варьируются от странной поддержки широкоэкранного режима, слишком высокой стоимости и не ощущаются как большое обновление по сравнению с Anniversary Edition.

Хотя разработчики работают над исправлениями, они также предоставляют игрокам полный возврат средств и платные возможности обновления. В сообщении сообщества Steam для игры они подробно описали расширенные варианты возврата средств и платный путь обновления для владельцев предыдущего Anniversary Edition. Геймеры, которые хотят получить полный возврат средств за этот ремастер, смогут сделать это, независимо от времени игры, до 10 июля. Аналогично, те, кто купил Anniversary Edition, также могут получить игру со скидкой 50% до 10 июля.

Чтобы побудить игроков сохранить свои копии Space Marine - Master Crafted Edition, в сообщении обещают, что грядут крупные обновления, которые предположительно исправят проблемы игры. Различные сбои и программные блокировки будут исправлены в предстоящем патче. Также добавляется совместимость со Steam Deck, поскольку игроки сейчас не могут получить доступ к игре на портативной консоли Valve.

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Комментарии: 26
Ваш комментарий
JackReacher

Я правильно понимаю, что за этот высер отвечают не те же самые люди, которые выкатили Space Marine 2? Безупречно оптимизированная игра с отличной репутацией у игроков. Тут ситуация вообще зеркальная.

10
Real Slim Shady

так спейс марин делали наши ребята, а эту пендосы. Конечно очевидно почему у них всё провалилось.

9
Punisher1

Ясен пень сиквел делали сайберы а это переиздание аутсорс

2
Oldded

Не правильно ,разработчик другой(SneakyBox) даже издатель другой(SEGA).

2
Pravdarub

Че все так трясутся с пейсатой мариной? Что первая, что вторая часть опоздали дет на 10. В своë время их зачморили бы за вторичность и скудность сюжтеной компании. А про мульти я вообще молчу. Helldiver 2. Вот так должен выглядеть мульт в вахе.

4
Punisher1

Ахахх налажали непорылу пайка и только 2 недели спустя очнулись и выкатили скидку за лояльность 50 проц в стиме отдают текстуры прогнали через нейро поменяли hud и просят 2К даже со скидкой. Неслыханная дерзость вторая часть стоит дешевле

3
Александр Назарко

Плохой игре плохой ремастер

3
Tiger Goose

Чем вообще это издание отличается от оригинала?

2
Punisher1

Ценой и отсутствием ру озвучки и новым худом

8
Ziyter7 Punisher1

В оригинале озвучка вообще шла в расинхрон с игрой. Найс опыт был.

3
Punisher1 Ziyter7

Незнаю может и было но сама озвучка годная была

4
Кей Овальд

О, внезапно даже за очередной бета-тест вместо релиза деньги возвращают. Хороший прецедент.
Ремастер, судя по скринам, гомеопатический.

2
Victor Dukoff

А в чем отличие этой версии от десятилетнего юбилейноного издания?

2
Evialroot

В размере папки с игрой. Графика почти такая же 😁 Space Marine Anniversary Edition - 8GB , Master Crafted Edition - 45GB

3
John92Shepard Evialroot

Мозги включить сложно, да. В оригинале предзаписанные ролики в 720р, в ремастере