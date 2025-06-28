Катастрофа - создатели Space Marine MasterCrafted Edition предлагают возврат средств вне зависимости от количества часов

Warhammer 40K: Space Marine - Master Crafted Edition, возможно, получила несколько достойных отзывов, но большинство фанатов ПК, похоже, ненавидят игру. Этот ремастер имеет «в основном отрицательные» отзывы, которые варьируются от странной поддержки широкоэкранного режима, слишком высокой стоимости и не ощущаются как большое обновление по сравнению с Anniversary Edition.
Хотя разработчики работают над исправлениями, они также предоставляют игрокам полный возврат средств и платные возможности обновления. В сообщении сообщества Steam для игры они подробно описали расширенные варианты возврата средств и платный путь обновления для владельцев предыдущего Anniversary Edition. Геймеры, которые хотят получить полный возврат средств за этот ремастер, смогут сделать это, независимо от времени игры, до 10 июля. Аналогично, те, кто купил Anniversary Edition, также могут получить игру со скидкой 50% до 10 июля.
Чтобы побудить игроков сохранить свои копии Space Marine - Master Crafted Edition, в сообщении обещают, что грядут крупные обновления, которые предположительно исправят проблемы игры. Различные сбои и программные блокировки будут исправлены в предстоящем патче. Также добавляется совместимость со Steam Deck, поскольку игроки сейчас не могут получить доступ к игре на портативной консоли Valve.
Я правильно понимаю, что за этот высер отвечают не те же самые люди, которые выкатили Space Marine 2? Безупречно оптимизированная игра с отличной репутацией у игроков. Тут ситуация вообще зеркальная.
так спейс марин делали наши ребята, а эту пендосы. Конечно очевидно почему у них всё провалилось.
Ясен пень сиквел делали сайберы а это переиздание аутсорс
Не правильно ,разработчик другой(SneakyBox) даже издатель другой(SEGA).
Че все так трясутся с пейсатой мариной? Что первая, что вторая часть опоздали дет на 10. В своë время их зачморили бы за вторичность и скудность сюжтеной компании. А про мульти я вообще молчу. Helldiver 2. Вот так должен выглядеть мульт в вахе.
Ахахх налажали непорылу пайка и только 2 недели спустя очнулись и выкатили скидку за лояльность 50 проц в стиме отдают текстуры прогнали через нейро поменяли hud и просят 2К даже со скидкой. Неслыханная дерзость вторая часть стоит дешевле
Плохой игре плохой ремастер
Чем вообще это издание отличается от оригинала?
Ценой и отсутствием ру озвучки и новым худом
В оригинале озвучка вообще шла в расинхрон с игрой. Найс опыт был.
Незнаю может и было но сама озвучка годная была
О, внезапно даже за очередной бета-тест вместо релиза деньги возвращают. Хороший прецедент.
Ремастер, судя по скринам, гомеопатический.
А в чем отличие этой версии от десятилетнего юбилейноного издания?
В размере папки с игрой. Графика почти такая же 😁 Space Marine Anniversary Edition - 8GB , Master Crafted Edition - 45GB
Мозги включить сложно, да. В оригинале предзаписанные ролики в 720р, в ремастере