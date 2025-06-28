Катастрофа - создатели Space Marine MasterCrafted Edition предлагают возврат средств вне зависимости от количества часов

Warhammer 40K: Space Marine - Master Crafted Edition, возможно, получила несколько достойных отзывов, но большинство фанатов ПК, похоже, ненавидят игру. Этот ремастер имеет «в основном отрицательные» отзывы, которые варьируются от странной поддержки широкоэкранного режима, слишком высокой стоимости и не ощущаются как большое обновление по сравнению с Anniversary Edition.

Хотя разработчики работают над исправлениями, они также предоставляют игрокам полный возврат средств и платные возможности обновления. В сообщении сообщества Steam для игры они подробно описали расширенные варианты возврата средств и платный путь обновления для владельцев предыдущего Anniversary Edition. Геймеры, которые хотят получить полный возврат средств за этот ремастер, смогут сделать это, независимо от времени игры, до 10 июля. Аналогично, те, кто купил Anniversary Edition, также могут получить игру со скидкой 50% до 10 июля.

Чтобы побудить игроков сохранить свои копии Space Marine - Master Crafted Edition, в сообщении обещают, что грядут крупные обновления, которые предположительно исправят проблемы игры. Различные сбои и программные блокировки будут исправлены в предстоящем патче. Также добавляется совместимость со Steam Deck, поскольку игроки сейчас не могут получить доступ к игре на портативной консоли Valve.