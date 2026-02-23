Mechanics VoiceOver портировали русскую озвучку для Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition

В июне прошлого года состоялся релиз Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition — обновлённой и улучшенной версии оригинальной Warhammer 40,000: Space Marine. Казалось бы, отличный повод вновь ворваться в бой, если бы не одно «но»: по неизвестным причинам из издания полностью исчезла русская локализация.

Команда Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) решила восстановить справедливость. Команда портировала оригинальную русскую озвучку в новую версию игры, собрала всё в удобный инсталлятор и добавила уже существующий порт текста.

Скачать можно по ссылке.