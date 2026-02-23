ЧАТ ИГРЫ
Warhammer 40,000: Space Marine 05.09.2011
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 1 581 оценка

Mechanics VoiceOver портировали русскую озвучку для Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition

monk70 monk70

В июне прошлого года состоялся релиз Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition — обновлённой и улучшенной версии оригинальной Warhammer 40,000: Space Marine. Казалось бы, отличный повод вновь ворваться в бой, если бы не одно «но»: по неизвестным причинам из издания полностью исчезла русская локализация.

Команда Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) решила восстановить справедливость. Команда портировала оригинальную русскую озвучку в новую версию игры, собрала всё в удобный инсталлятор и добавила уже существующий порт текста.

Скачать можно по ссылке.

Комментарии:
Красавцы

Logan Frost
Котаро

Проблема мастеркрафт эдишон далеко не в отсутствии русской локализации.

vertehwost

Проще в оригинал поиграть, этот ремастер никчемен

TheCalvariam

Оперативно комменты чистят, хотя всё я по факту там сказал.