Mechanics VoiceOver портировали русскую озвучку для Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition

В июне прошлого года состоялся релиз Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition — обновлённой и улучшенной версии оригинальной Warhammer 40,000: Space Marine. Казалось бы, отличный повод вновь ворваться в бой, если бы не одно «но»: по неизвестным причинам из издания полностью исчезла русская локализация.
Команда Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) решила восстановить справедливость. Команда портировала оригинальную русскую озвучку в новую версию игры, собрала всё в удобный инсталлятор и добавила уже существующий порт текста.
Скачать можно по ссылке.
Красавцы
Проблема мастеркрафт эдишон далеко не в отсутствии русской локализации.
Проще в оригинал поиграть, этот ремастер никчемен
Оперативно комменты чистят, хотя всё я по факту там сказал.