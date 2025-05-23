На Xbox стартовала предзагрузка Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition

Вчера Sega представила Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition, обновлённую версию шутера 2010 года. Master Crafted Edition отличается разрешением 4K, модернизированным управлением, переработанным интерфейсом, улучшенными моделями персонажей и ремастерированным звуком, включая более 100 новых голосов орков.

Поскольку до дня выхода, 10 июня, осталось несколько недель, на Xbox стартовала предзагрузка. Размер скачиваемых файлов составляет 44 ГБ. Для сравнения, версия Warhammer 40,000: Space Marine - Anniversary Edition в Steam занимает порядка 11 ГБ.

Master Crafted Edition включает в себя базовую игру, разработанную Relic Entertainment, и все ее DLC. В этом приключении вы командуете капитаном Титом, космическим десантником из ордена Ультрамаринов и опытным ветераном многих сражений. Его цель — не допустить падения мира-кузницы под натиском миллиона орков. Эта новая версия также позволяет проводить сетевые сражения 8 на 8, с поддержкой кросс-плея.

Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition выйдет 10 июня на ПК (Steam) и Xbox. Игра будет включена в Xbox Game Pass при запуске. Версии для PS5 не заявлено