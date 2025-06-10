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Warhammer 40,000: Space Marine 05.09.2011
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 1 459 оценок

PC-версия Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition вышла без защиты и уже появилась в сети

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз переиздания Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition от компании SEGA.

В отличии от ряда других портов и переиздание, в этот раз компания SEGA решила выпустить PC-версию игры без защиты Denuvo, благодаря чему ремастер уже появился в сети - об этом сообщила группа RUNE.

Помимо базовой игры, Master Crafted Edition так же включает в себя все дополнения. Ремастер получил поддержку 4К-разрешения, переработанный интерфейс, а так же улучшенное управление, более качественные модели персонажей и переработанный звук, в том числе более 100 новых голосов орков.

Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition уже доступна на PC (Steam, EGS), Xbox Series X/S и в сервисе Game Pass Ultimate и PC Game Pass.

10
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Kamishini1993

Дороже второй части вышла, гении на сеге как всегда

3
Рикочико

У второй части издатель не сега.

2
JIoMTuK Рикочико

и? речь то про первую часть и гениев из сеги

1
BAZKIN

Жесть они ей ценник как новой игре, прям, выкатили
Безумцы

2
Антон Радикалушкин

Почти 4к за ремастер без возможности апгрейда с оригинала. Хороший ход 👍

1
DarkNezias_Gebeine

"уже доступна на PC (Steam, EGS), Xbox Series X/S и в сервисе Game Pass Ultimate и PC Game Pass."

НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ!!!! хД

1
DarkNezias_Gebeine

Гифт стоит 2,5к. Но покупка на свой страх и риск. Так говорится у продавана.

1
Punisher1

C учётом цены на этот ремастер спиратить её будет справедливо сега совсем поехала походу продавать HD Текстуры и новый HUD за 3К даже зарубежные геймеры от этого прифигели

1