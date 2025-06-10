PC-версия Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition вышла без защиты и уже появилась в сети

Сегодня состоялся релиз переиздания Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition от компании SEGA.

В отличии от ряда других портов и переиздание, в этот раз компания SEGA решила выпустить PC-версию игры без защиты Denuvo, благодаря чему ремастер уже появился в сети - об этом сообщила группа RUNE.

Помимо базовой игры, Master Crafted Edition так же включает в себя все дополнения. Ремастер получил поддержку 4К-разрешения, переработанный интерфейс, а так же улучшенное управление, более качественные модели персонажей и переработанный звук, в том числе более 100 новых голосов орков.

Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition уже доступна на PC (Steam, EGS), Xbox Series X/S и в сервисе Game Pass Ultimate и PC Game Pass.