PC-версия Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition вышла без защиты и уже появилась в сети

Сегодня состоялся релиз переиздания Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition от компании SEGA.
В отличии от ряда других портов и переиздание, в этот раз компания SEGA решила выпустить PC-версию игры без защиты Denuvo, благодаря чему ремастер уже появился в сети - об этом сообщила группа RUNE.
Помимо базовой игры, Master Crafted Edition так же включает в себя все дополнения. Ремастер получил поддержку 4К-разрешения, переработанный интерфейс, а так же улучшенное управление, более качественные модели персонажей и переработанный звук, в том числе более 100 новых голосов орков.
Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition уже доступна на PC (Steam, EGS), Xbox Series X/S и в сервисе Game Pass Ultimate и PC Game Pass.
Дороже второй части вышла, гении на сеге как всегда
У второй части издатель не сега.
и? речь то про первую часть и гениев из сеги
Жесть они ей ценник как новой игре, прям, выкатили
Безумцы
Почти 4к за ремастер без возможности апгрейда с оригинала. Хороший ход 👍
"уже доступна на PC (Steam, EGS), Xbox Series X/S и в сервисе Game Pass Ultimate и PC Game Pass."
НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ!!!! хД
Гифт стоит 2,5к. Но покупка на свой страх и риск. Так говорится у продавана.
C учётом цены на этот ремастер спиратить её будет справедливо сега совсем поехала походу продавать HD Текстуры и новый HUD за 3К даже зарубежные геймеры от этого прифигели