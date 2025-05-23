Стали известны системные требования Warhammer 40K Space Marine - Master Crafted Edition

На Warhammer Skulls 2025 компания SEGA представила Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition, переиздание оригинальной первой игры. В Master Crafted Edition войдет базовая игра и все DLC, а сама игра будет обновлена до 64-битной версии для повышения стабильности.

Переиздание оригинальной Warhammer 40,000: Space Marine порадует улучшенной графикой, и ниже можно ознакомиться с его официальными системными требованиями для PC.

Чтобы запустить Space Marine - Master Crafted Edition, ПК-геймерам как минимум понадобится Intel Core i5-6400 или AMD Ryzen 5 3600 с 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon R9 290X. С такой конфигурацией ПК вы сможете играть в режиме 1080p/30FPS. Для запуска игры в режиме 4K/60FPS вам понадобится процессор Intel Core i5-12400F или AMD Ryzen 5 5600x с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6600. На диске потребуется 45 ГБ свободного места.

SEGA выпустит Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition уже 10 июня.