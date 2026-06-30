Warhammer 40,000: Space Marine готовится выйти на новых платформах - игра получила возрастной рейтинг для PS5 и Switch 2

Warhammer 40,000: Space Marine получила вторую жизнь в прошлом году благодаря ремастеру от SneakyBox. В настоящее время игра доступна только на ПК и Xbox Series X|S, но это может скоро измениться.

Американская рейтинговая комиссия по возрастным рейтингам (ESRB) подтвердила существование игры Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition для PlayStation 5 и Nintendo Switch 2.

ESRB присвоила игре рейтинг M, что означает, что она предназначена для взрослой аудитории. Стоит отметить, что рейтинг присваивается, когда игра готова к релизу, поэтому можно ожидать, что SEGA поделится хорошими новостями в ближайшем будущем и вместе с разработчиками объявит дату выхода версии для PS5 и Switch 2.