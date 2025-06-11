Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition получает смешанные отзывы в Steam - ремастер с явными проблемами

Вчера состоялся релиз переиздания Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition от компании SEGA.

Ремастер получил "смешанные" оценки в Steam - лишь 40% обзоров на игру от пользователей положительные. Игроки ругают плохую оптимизацию ремастера, малое количество изменений, отсутствие русского языка, а так же необоснованно высокую цену:

Эта версия не стоит 40$. За эти деньги вы получаете поддержку 4K и немного улучшенные текстуры. Собираюсь запросить возврат. Выглядит как ностальгическая попытка срубить денег. Доплатив всего 10$ вы можете купить Clair Expedition или Oblivion Remastered.

Я наиграл в SM1 почти 3000 часов. Разработчики не испытывают любви или страсти к этой игре. Вы получаете слегка измененные текстуры, немного улучшенную графику и все старые проблемы. Мультиплеер ощущается даже хуже, чем в оригинальной игре.



Вы не чувствуете получаемый урон, движение ощущается хуже, старые глюки не были исправлены, и даже старая добрая миграция хоста все еще присутствует. Это просто попытка заработать на хайпе SM2.

Это очень спорный порт. Не говоря уже о том, что его следовало бы раздавать бесплатно владельцам оригинальной игры или хотя бы со скидкой. Разочарование.

Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition уже доступна на PC (Steam, EGS), Xbox Series X/S и в сервисе Game Pass Ultimate и PC Game Pass.