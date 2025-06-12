Авторы Boltgun благодарят Space Marine 2: шутер открыл Warhammer 40,000 для новой волны игроков

Разработчики ретро-шутера Warhammer 40,000: Boltgun выразили признательность хиту Space Marine 2 за возросший интерес к grimdark-вселенной Warhammer. Ведущий дизайнер Boltgun Мэтт Боун заявил, что успешный релиз игры от Saber Interactive, чей тираж превысил 5 миллионов копий, стал драйвером популярности для всей франшизы.

По словам Боуна, благодаря Space Marine 2 в мир Warhammer 40,000 пришли новые игроки, которые теперь активно ищут другие проекты по вселенной. Среди них — и Boltgun, вдохновлённый олдскульной эстетикой 90-х.

«Теперь всё больше людей сталкиваются с вселенной Warhammer и хотят узнать о ней больше. Это увеличивает шансы, что они попробуют и Boltgun», — отметил Боун.

Он также подчеркнул важность снижения порога входа. Игры вроде Boltgun и Space Marine 2 не требуют глубоких знаний о лоре — в них можно просто ворваться и начать расстреливать еретиков. А дальше интерес к богатой истории вселенной приходит сам собой.

С ним согласен Закари Кэндал, продюсер Boltgun 2: «Эти замечательные игры нравятся и фанатам, и новичкам. Это наш шанс открыть Warhammer новым поколениям».