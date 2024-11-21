Авторы Space Marine 2 готовят инструменты для мододелов, но запретят использование модов в публичных сетевых играх

Моды для Space Marine 2 стремительно набирают популярность, однако их использование в публичных сетевых играх начало вызывать проблемы со стабильностью, из-за чего разработчики приняли решение ограничить моды в этом режиме.

Декабрьское обновление введет запрет на модификации в публичных играх, чтобы избежать сбоев серверов и повреждения сохранений. Директор игры Дмитрий Григоренко сообщил, что эти проблемы затрагивают даже тех игроков, которые не используют моды. Однако моды останутся доступны в частных лобби и будущих пользовательских играх Eternal War.

Кроме того, команда разработчиков планирует улучшить инструменты для моддеров. Им будет предоставлен доступ к бэкэнду игры, что облегчит создание модификаций и избавит от необходимости взлома файлов после каждого обновления.

Подход Saber Interactive позволил найти компромисс: стабильность для одних и свобода творчества для других. Сообщество тепло встретило эти изменения, отмечая, что такой баланс учитывает интересы всех игроков.