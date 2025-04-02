Авторы Space Marine 2 придумали забавную первоапрельскую шутку и теперь игроки хотят увидеть это в игре

Первое апреля прошло, а вместе с ним и склонность индустрии видеоигр к розыгрышам. Но тот, который придумали разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2, возможно, будет жить в памяти дольше. Вчера было объявлено, что новый класс капелланов выйдет в качестве DLC.

"В сюжетном режиме замените Тита на Капеллана и пройдите игру в качестве настоящего Ультрамарина, соответствующего Кодексу", - заявили в Focus.

Это "DLC" якобы добавляет нового играбельного персонажа в сюжетный режим, а также "улучшенную систему диалогов", благодаря которой капеллан каждые пять минут будет напоминать всем вокруг, что "Кодекс Астартес не поддерживает это действие" и "я скажу об этом Инквизиции".

У капеллана даже есть специальная способность "Дисциплина". Она включает в себя мгновенное сообщение о "любых незначительных отклонениях от Кодекса Астартес", что дает бонус к дисциплине в размере 5% (но бонус к братству -20%).

Шутка работает, потому что, как известно всем, кто играл в кампанию Space Marine 2, капеллан Квинт с недоверием, как ястреб, следит за каждым шагом Тита в поисках признаков ереси, несмотря на демонстративную преданность главного героя Империуму, Ультрамаринам и самому Императору.

На протяжении всей кампании, пока Тит сражается с Тиранидами и легионом предателей "Тысячи сыновей", становится ясно, что в нем есть что-то... особенное, и капеллану Квинту это ни капельки не нравится. Он похож на надоедливого школьного старосту, который патрулирует коридоры в поисках хоть малейшего признака девиантного поведения, а потом - бац! О стучит на вас директору. Все ненавидят капеллана.

Капеллан стал чем-то вроде мема в сообществе Space Marine, и именно на этот статус опирается апрельская шутка. Но некоторые фанаты заявили, что хотели бы, чтобы капеллан действительно появился в игре, но не с таким набором навыков, а в качестве прямого воина-священника, который настаивает на почитании Императора во все времена.

"Было бы круто, будь оно правдой", — заявил пользователь в сообщении на сабреддите Space Marine, полном восторженной болтовни о капеллане и о том, как он мог бы работать в игре.

Но дело в том, что Space Marine 2 скоро получит новый класс. Focus и разработчик Saber Interactive пока не говорят, какой именно, но у фанатов наверняка есть свои теории. Большинство предполагает, что это будет Аптекарь, настолько близкий к классу медиков, насколько это есть у космодесантников. Но есть надежда, что это может быть Библиарий, что означает суперкрутую космическую магию с варп-силой. Не исключает ли и звездная роль Капеллана в первоапрельской шутке?

В мире Space Marine 2 происходит много событий, несмотря на неожиданное объявление о начале разработки Space Marine 3. Дорожная карта Space Marine 2 на первый год остается, а патч 7 должен быть выпущен в середине апреля. Но в ближайшие месяцы Space Marine 2 также получит вышеупомянутый новый класс, а также новые PvE-операции и оружие ближнего боя.