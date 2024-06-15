Авторы Warhammer 40,000: Space Marine 2 показали новые скриншоты

20 июня Focus Entertainment и Saber Interactive представят новый обзорный трейлер игрового процесса и глубокое погружение в игровую механику Warhammer 40,000: Space Marine 2. В преддверии этого показа команды опубликовали несколько новый скриншотов грядущего мясного экшена от 3-го лица во вселенной Warhammer 40,000.

Сражайтесь в качестве одного из величайших воинов Императора и защитите Империум от ужасов галактики. Отбросьте вечную ночь в эпических битвах на далеких планетах с помощью своих смертоносных способностей и разрушительного оружия. Работая на фирменном движке Swarm Engine от Saber Interactive, Space Marine 2 бросит игроков в гущу самых зрелищных битв во вселенной, столкнув их с беспощадными роями тиранидов.

В дополнение к своей сюжетной кампании, которой игроки могут наслаждаться в одиночку или в кооперативе до 3 игроков, Space Marine 2 выйдет с режимом PvE для 3 игроков и режимом схватки PvP 6 на 6, как было подтверждено в трейлере многопользовательских режимов. Эти режимы повторного прохождения также включают систему настройки, позволяющую игрокам экипировать своих космических десантников от шлема до поножей благодаря широкому выбору цветов, геральдических наклеек, наплечников, перчаток и многого другого. Сезонный абонемент предложит еще больше дополнительных косметических предметов, а новый контент, такой как миссии, враги и оружие, будет доступен всем игрокам через регулярные бесплатные обновления.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет 9 сентября 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.