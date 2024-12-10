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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 1 765 оценок

Авторы Warhammer 40,000: Space Marine 2 посвятили новый трейлер свежему обновлению

butcher69
Новости

Сегодня было представлено масштабное пятое обновление Warhammer 40,000: Space Marine 2, которое уже доступно на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Лишь спустя несколько часов после его выхода издательство Focus Entertainment решило отметить этот релиз премьерой нового трейлера.

Это обновление вносит важные изменения в баланс, включая переработку механик ближнего боя и новые возможности для PvE-режима. Одним из ключевых нововведений стало обновление блокирующего оружия, которое ранее считалось малоэффективным. Теперь, блокируя атаки врагов, игроки накапливают до трех стаков баффов урона ближнего боя.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
DarkNess1

Они сломали цвет Железных рук, теперь он красный

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Mistik.by

Судя по онлайну эти новые патчи вообще погоды не делают.

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