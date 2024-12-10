Авторы Warhammer 40,000: Space Marine 2 посвятили новый трейлер свежему обновлению

Сегодня было представлено масштабное пятое обновление Warhammer 40,000: Space Marine 2, которое уже доступно на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Лишь спустя несколько часов после его выхода издательство Focus Entertainment решило отметить этот релиз премьерой нового трейлера.
Это обновление вносит важные изменения в баланс, включая переработку механик ближнего боя и новые возможности для PvE-режима. Одним из ключевых нововведений стало обновление блокирующего оружия, которое ранее считалось малоэффективным. Теперь, блокируя атаки врагов, игроки накапливают до трех стаков баффов урона ближнего боя.
Они сломали цвет Железных рук, теперь он красный
Судя по онлайну эти новые патчи вообще погоды не делают.