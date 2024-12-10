Авторы Warhammer 40,000: Space Marine 2 посвятили новый трейлер свежему обновлению

Сегодня было представлено масштабное пятое обновление Warhammer 40,000: Space Marine 2, которое уже доступно на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Лишь спустя несколько часов после его выхода издательство Focus Entertainment решило отметить этот релиз премьерой нового трейлера.

Это обновление вносит важные изменения в баланс, включая переработку механик ближнего боя и новые возможности для PvE-режима. Одним из ключевых нововведений стало обновление блокирующего оружия, которое ранее считалось малоэффективным. Теперь, блокируя атаки врагов, игроки накапливают до трех стаков баффов урона ближнего боя.