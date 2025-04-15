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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 2 252 оценки

Авторы Warhammer 40,000: Space Marine 2 выпустили новый трейлер к обновлению Trygon

butcher69 butcher69

Издательство Focus Entertainment и студия Saber Interactive выпустили крупное обновление Trygon для экшена Warhammer 40,000: Space Marine II. Главной новинкой стал бесплатный PvE-режим «Эксфильтрация», где игроки сражаются против ужасающего босса — Тригона. Этот гигантский монстр использует партизанскую тактику и способен пробираться сквозь оборону, не давая игрокам шанса на передышку.

Миссия проходит на продуваемом ветрами Аварексе и предлагает опробовать новое оружие — Inferno Pistol, пылающий вторичный пистолет.

Обновление также включает:

  • переработку перков оружия;
  • ранги престижа и награды;
  • возможность менять цвета одежды и снаряжения;
  • пользовательские PvP-лобби для матчей до 12 человек.

Платный контент включает два набора:

  • Space Wolves Chapter Pack — скины, оружие и косметика;
  • Imperial Fists Champion Pack — скин чемпиона и скин для Plasma Incinerator.

Space Marine II доступна на PS5, Xbox Series и ПК.

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