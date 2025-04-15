Авторы Warhammer 40,000: Space Marine 2 выпустили новый трейлер к обновлению Trygon

Издательство Focus Entertainment и студия Saber Interactive выпустили крупное обновление Trygon для экшена Warhammer 40,000: Space Marine II. Главной новинкой стал бесплатный PvE-режим «Эксфильтрация», где игроки сражаются против ужасающего босса — Тригона. Этот гигантский монстр использует партизанскую тактику и способен пробираться сквозь оборону, не давая игрокам шанса на передышку.
Миссия проходит на продуваемом ветрами Аварексе и предлагает опробовать новое оружие — Inferno Pistol, пылающий вторичный пистолет.
Обновление также включает:
- переработку перков оружия;
- ранги престижа и награды;
- возможность менять цвета одежды и снаряжения;
- пользовательские PvP-лобби для матчей до 12 человек.
Платный контент включает два набора:
- Space Wolves Chapter Pack — скины, оружие и косметика;
- Imperial Fists Champion Pack — скин чемпиона и скин для Plasma Incinerator.
Space Marine II доступна на PS5, Xbox Series и ПК.