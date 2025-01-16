Благодаря Warhammer 40,000 Space Marine 2 доходы Games Workshop от лицензионных продуктов выросли в 2,5 раза

Компания Games Workshop опубликовала свой финансовый отчет за шесть месяцев 2024 / 2025 финансового года, закончившегося 1 декабря 2024 года. В первую очередь компания отметила рост продаж по лицензии, чему способствовал запуск Warhammer 40,000: Space Marine 2. Выручка выросла в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

В целом же выручка компании достигла отметки в 299,5 млн фунтов стерлингов, что на 20,9 % превысило аналогичный показатель за прошлый год. На 33,4 % по сравнению с предыдущим годом выросла операционная прибыль - до 126,1 млн фунтов стерлингов. Основной сегмент принес компании доход в размере 269,4 млн фунтов стерлингов, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 165,7 млн фунтов составили продажи в оптовом сегменте, 60,8 млн фунтов - розничные продажи и 42,9 млн фунтов - онлайн-продажи.

Компания выручила от продажи лицензионных товаров сумму в 30,1 млн фунтов стерлингов, что в 2,5 раза больше, в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Операционная прибыль сегмента выросла на 152 % и составила 28 миллионов фунтов стерлингов (34,2 миллиона долларов США). По словам генерального директора Кевина Раунтри, это было лучшее полугодие в истории Games Workshop.

Warhammer 40,000: Space Marine 2, разработанная Saber Interactive, разошлась тиражом более 2-х миллионов копий на старте и более 4,5 миллионов за первый месяц. На 28 ноября 2024 года в игре насчитывалось более 5 миллионов уникальных игроков на всех платформах. На то, как сильно Warhammer 40,000: Space Marine 2 повлияла на финансовые показатели Games Workshop, можно судить по доходам от продажи лицензионных продуктов, доля которых на 98 % состоит из продаж игр для ПК и консолей.