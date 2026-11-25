Релиз шестнадцатого по счету патча под названием Decimation для Warhammer 40,000: Space Marine 2 состоится 26 ноября 2026 года. По информации издательства Focus Entertainment, предстоящий апдейт значительно расширит боевой арсенал космодесантников, добавив в игру шесть образцов героического оружия и четыре свежих элемента брони.

Перемены затронут не только экипировку, но и сами боевые специализации. Студия провела комплексную переработку класса Авангард, а для бойцов класса Бастион подготовила дополнительный набор опций для настройки внешнего вида.

Нововведения коснутся и ключевых игровых режимов. В режиме «Осада Хаоса» откроется третий сектор карты, а список противников пополнит новый тип врага — тактический десантник-лоялист. Для любителей соревновательных боев в PvP-режиме запустят формат еженедельных столкновений.

Поклонников визуальной кастомизации ждут два тематических набора. В состав комплекта Deathwatch Vanguard Champion Pack войдет уникальный облик для болт-карабина «Оккулус» (Occulus Bolt Carbine), а вместе с ним станет доступен косметический набор ордена Мортифакторов (Mortifactor Cosmetic Pack).