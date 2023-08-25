Бравые Ультрамарины и Имперская Гвардия против тиранидов в геймплейных кадрах Warhammer 40,000: Space Marine 2 ©

Портал IGN показал 14 минут захватывающего геймплея Warhammer 40K: Space Marine 2. Вашему вниманию предлагается взглянуть на эпическую битву, которая разворачивается в опасном болоте: капитан Тит помогает кадианцам на поле боя, используя разнообразное разрушительное оружие и способности, имеющиеся в распоряжении космодесанта.

Галактика в опасности, целые миры гибнут, и вы нужны Империуму. Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет на PS5, Xbox Series X/S и PC зимой 2023 года.