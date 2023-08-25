Бравые Ультрамарины и Имперская Гвардия против тиранидов в геймплейных кадрах Warhammer 40,000: Space Marine 2

Портал IGN показал 14 минут захватывающего геймплея Warhammer 40K: Space Marine 2. Вашему вниманию предлагается взглянуть на эпическую битву, которая разворачивается в опасном болоте: капитан Тит помогает кадианцам на поле боя, используя разнообразное разрушительное оружие и способности, имеющиеся в распоряжении космодесанта.
Галактика в опасности, целые миры гибнут, и вы нужны Империуму. Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет на PS5, Xbox Series X/S и PC зимой 2023 года.
Выглядит очень достойно, чем то напомнило Гирсов 5. Ждём, атмосфера просто шикарна да и картинка огонь.
Вот это интересно, первая часть понравилась, по сути это копия гирсов, единственный тайтл из вселенной вархамер который зашёл.
"копия гирсов"
что-то я не помню в гирсах, что бы надо было рубить сотню орков и проводить десятки казней ради восстановления жизней.
Понятно есть небольшие нюансы, даже ускорение точно такое же, когда он несётся как таран почти не управляемо, точно так же отрядом бегают треплются, те же укрытия и тд и тп.
махач для школия
Я давно не школие, но игру очень жду.
Император не любит тебя! Глупо считать игру для школьников , чушь сморозил )
У них стратегии норм, а когда махыч пытаются сделать, получается не особо, типа клона гирек. Выпускали уже до этого подобное и не сказать что выстрелило.
Ты бы знал сколько людей в 1 часть играли , и как ждали продолжение , и ты говоришь что бои у них такое себе ! Тут каждому свое кому-то нравиться стратегии кому-то просто шутеры и другие игры , по вкусу и цвету !
Согласен. Я ни разу не фанат вселенной, но первая часть была прям очень бодренькой. Вторую обязательно опробую.