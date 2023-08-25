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Warhammer 40,000: Space Marine 2 Зима 2023
8.1 147 оценок

Бравые Ультрамарины и Имперская Гвардия против тиранидов в геймплейных кадрах Warhammer 40,000: Space Marine 2

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butcher69
Новости

Портал IGN показал 14 минут захватывающего геймплея Warhammer 40K: Space Marine 2. Вашему вниманию предлагается взглянуть на эпическую битву, которая разворачивается в опасном болоте: капитан Тит помогает кадианцам на поле боя, используя разнообразное разрушительное оружие и способности, имеющиеся в распоряжении космодесанта.

Галактика в опасности, целые миры гибнут, и вы нужны Империуму. Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет на PS5, Xbox Series X/S и PC зимой 2023 года.

8
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
AndruhaGruz

Выглядит очень достойно, чем то напомнило Гирсов 5. Ждём, атмосфера просто шикарна да и картинка огонь.

2
tvorog8088

Вот это интересно, первая часть понравилась, по сути это копия гирсов, единственный тайтл из вселенной вархамер который зашёл.

1
PuserG

"копия гирсов"

что-то я не помню в гирсах, что бы надо было рубить сотню орков и проводить десятки казней ради восстановления жизней.

1
tvorog8088 PuserG

Понятно есть небольшие нюансы, даже ускорение точно такое же, когда он несётся как таран почти не управляемо, точно так же отрядом бегают треплются, те же укрытия и тд и тп.

0
Protocol10

махач для школия

-10
0ncnjqybr

Я давно не школие, но игру очень жду.

5
Flow_Line

Император не любит тебя! Глупо считать игру для школьников , чушь сморозил )

0
Protocol10 Flow_Line

У них стратегии норм, а когда махыч пытаются сделать, получается не особо, типа клона гирек. Выпускали уже до этого подобное и не сказать что выстрелило.

-2
Flow_Line Protocol10

Ты бы знал сколько людей в 1 часть играли , и как ждали продолжение , и ты говоришь что бои у них такое себе ! Тут каждому свое кому-то нравиться стратегии кому-то просто шутеры и другие игры , по вкусу и цвету !

1
SSStylish Flow_Line

Согласен. Я ни разу не фанат вселенной, но первая часть была прям очень бодренькой. Вторую обязательно опробую.

1