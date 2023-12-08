на главную
об игре
Warhammer 40,000: Space Marine 2 4-й квартал 2024 г.
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.3 210 оценок

Брутальный экшен Warhammer 40,000: Space Marine 2 получил дату выхода

butcher69
Новости

После значительной задержки до второй половины 2024 года, Warhammer 40,000: Space Marine 2 наконец-то обрела твердую дату выхода: 9 сентября 2024 года.

Space Marine 2 - это взрывной гибрид шутера от третьего лица и игры ближнего боя, действие которого происходит в знаменитой мрачной вселенной Warhammer 40,000 от Games Workshop. Она разрабатывается компанией Saber Interactive, создателем видеоигры World War Z.

В Space Marine 2 вы играете за лейтенанта Титуса из отряда Ультрамаринов и сражаетесь с вторжением Тиранидов, а также с космодесантниками Хаоса Тысячи Сынов.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и S 9 сентября 2024 года.

18
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
MuddyOrrinthal

Потихоньку появляются игры которые можно ждать в 2024.

3
ZackSnyder

а такие надежды на первый квартал были((

0