Брутальный экшен Warhammer 40,000: Space Marine 2 получил дату выхода

После значительной задержки до второй половины 2024 года, Warhammer 40,000: Space Marine 2 наконец-то обрела твердую дату выхода: 9 сентября 2024 года.

Space Marine 2 - это взрывной гибрид шутера от третьего лица и игры ближнего боя, действие которого происходит в знаменитой мрачной вселенной Warhammer 40,000 от Games Workshop. Она разрабатывается компанией Saber Interactive, создателем видеоигры World War Z.

В Space Marine 2 вы играете за лейтенанта Титуса из отряда Ультрамаринов и сражаетесь с вторжением Тиранидов, а также с космодесантниками Хаоса Тысячи Сынов.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и S 9 сентября 2024 года.