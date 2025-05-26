Брутальный PVE-режим "Осады" в Warhammer 40,000: Space Marine 2 не принесет новых врагов

Студия Saber Interactive готовит крупное обновление для Warhammer 40,000: Space Marine 2. Уже 26 июня стартует новый сезон, который добавит два косметических набора для обладателей сезонного пропуска, а главное — режим «Осада» для всех игроков.

В этом кооперативном режиме до трёх игроков смогут сражаться плечом к плечу, отражая всё более мощные волны врагов — от орд Тиранидов до сил Хаоса. Однако есть и неприятные новости: несмотря на расширенный геймплей, никаких новых типов врагов в «Осаде» не будет. Об этом прямо заявил глава Saber Interactive Тим Уиллитс.

По словам Уиллитса, в режиме будут задействованы все текущие противники, за исключением уникальных боссов, таких как Тиран-улей и Тригон. При этом в будущих сезонах планируется ввод новых врагов, включая одного уже подтверждённого в четвёртом сезоне.

Игроков ждёт рост сложности: больше юнитов Minoris, Majoris и Extremis, а также несколько боссов Терминуса одновременно. Таблиц лидеров и рейтингов не предусмотрено, но можно заработать эксклюзивную косметику, Requisition Points, XP и другие награды.

Публичное тестирование режима «Осада» стартует 4 июня на ПК.