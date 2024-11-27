Брутальный шутер Warhammer 40,000: Space Marine 2 получил первую скидку в Steam

Время от времени так хочется поиграть в какой-нибудь старый и добротный экшен, и в рамках « масштабной осенней распродажи» есть отличная возможность купить одну из лучших игр пускай и с небольшой, но все же скидкой.

После сентябрьского релиза шутер Warhammer 40,000: Space Marine 2 получил свою первую скидку: на осенней распродаже в Steam стандартное издание игры продается на 20% дешевле - 2559 рублей, а не 3199 рублей, как было раньше. Стоимость «Золотого издания» теперь составляет 3759 руб., а «Ультра издания» - 4159 руб. Распродажа продлится всего одну неделю и закончится 4 декабря в 21:00 по Москве.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - это продолжение горячо любимого экшена 2011 года. В сиквеле мы вновь берем на себя роль космодесантника Тита, который возвращается на службу после более чем векового заточения. Если вас когда-либо интересовала мрачная и зловещая вселенная Warhammer 40K и могучие космодесантники, тогда эта игра наверняка придется вам по нраву.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышла 9 сентября на PC, PS5 и Xbox Series. Всего за месяц после релиза брутальный шутер от Saber Interactive разошелся тиражом в 4,5 миллиона копий, показав тем самым самый крупный старт в истории французского издателя Focus Entertainment.