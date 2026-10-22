Число игроков в Warhammer 40,000: Space Marine 2 достигло 15 миллионов

Издатель Focus Entertainment объявил, что аудитория Warhammer 40,000: Space Marine 2 достигла 15 миллионов игроков. Компания сообщила об этом достижении в социальных сетях, поблагодарив всех, кто присоединился к битве с момента выхода этого экшена от третьего лица в сентябре 2024 года.

В Space Marine 2 уже 15 миллионов игроков! Мы не смогли бы достичь этой невероятной отметки без вас. Спасибо всем, кто вступил в бой и рассказал об игре другим — от всего сердца благодарим вас! И добро пожаловать в ряды наших новых космических десантников. За Императора!

Игра Space Marine 2, вышедшая 9 сентября 2024 года, доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Проект, разработанный студией Saber Interactive и изданный компанией Focus Entertainment, продолжает историю Деметриана Тита, сражающегося с тиранидами и силами Хаоса во вселенной Warhammer 40,000.

В игре представлена ​​сюжетная кампания с поддержкой совместного прохождения для трёх игроков, а также режимы PvE-операций и соревновательные PvP-сражения. Мультиплеерная составляющая расширялась благодаря обновлениям, вышедшим после релиза: в игру были добавлены новые миссии, оружие, игровые возможности и косметические предметы.

Цифра в 15 миллионов отражает общее количество игроков, а не число проданных копий. Focus Entertainment не предоставила данных о распределении игроков по платформам и не уточнила, сколько из них продолжают играть в настоящее время.