Деметриан Тит из Space Marine 2 уничтожает еретиков в зрелищном трейлере мультсериала по мотивам игр Secret Level

Сегодня на Prime Video был представлен официальный трейлер ожидаемой взрослой анимационной антологии Secret Level от Amazon MGM Studios и Blur Studio. Проект включает оригинальные истории, действие которых разворачивается в мирах некоторых из популярных видеоигр.

Премьера Secret Level назначена на 10 декабря, с дополнительными выпусками эпизодов до 17 декабря.

Secret Level представляет звёздный состав, в который входят Арнольд Шварценеггер, Кевин Харт, Киану Ривз Темуэра Моррисон, Ариана Гринблат, Хевен Харт, Эмили Свэллоу, Габриэль Луна, Рики Уиттл, Патрик Шварценеггер, Мерл Дендридж, Клаудия Думит, Адевале Акиннуойе-Агбадже, Клайв Станден, Лора Бэйли и Майкл Бич.

Secret Level был создан и продюсирован Тимом Миллером (Любовь, смерть и роботы). Дейв Уилсон выступает исполнительным продюсером и главным режиссёром.

Как было объявлено ранее, шоу представит оригинальные анимационные истории, вдохновленные играми Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament, Warhammer 40,000 и играми от PlayStation Studios.