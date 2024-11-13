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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 1 668 оценок

Деметриан Тит из Space Marine 2 уничтожает еретиков в зрелищном трейлере мультсериала по мотивам игр Secret Level

butcher69
Новости

Сегодня на Prime Video был представлен официальный трейлер ожидаемой взрослой анимационной антологии Secret Level от Amazon MGM Studios и Blur Studio. Проект включает оригинальные истории, действие которых разворачивается в мирах некоторых из популярных видеоигр.

Премьера Secret Level назначена на 10 декабря, с дополнительными выпусками эпизодов до 17 декабря.

Secret Level представляет звёздный состав, в который входят Арнольд Шварценеггер, Кевин Харт, Киану Ривз Темуэра Моррисон, Ариана Гринблат, Хевен Харт, Эмили Свэллоу, Габриэль Луна, Рики Уиттл, Патрик Шварценеггер, Мерл Дендридж, Клаудия Думит, Адевале Акиннуойе-Агбадже, Клайв Станден, Лора Бэйли и Майкл Бич.

Secret Level был создан и продюсирован Тимом Миллером (Любовь, смерть и роботы). Дейв Уилсон выступает исполнительным продюсером и главным режиссёром.

Как было объявлено ранее, шоу представит оригинальные анимационные истории, вдохновленные играми Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament, Warhammer 40,000 и играми от PlayStation Studios.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Шмоня Натанзон

Вот это мрачное 40к, аж в дрожь кидает, всем мрачнухам мрачнуха)

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