Демоверсия Warhammer 40,000: Space Marine 2 появится в PS Plus Deluxe с 3 декабря

Поклонники франшизы Warhammer скоро смогут опробовать Warhammer 40,000: Space Marine 2. Начиная с 3 декабря последняя игра франшизы станет частью ознакомительного каталога PS Plus Deluxe. Предложение является частью празднования 30-летия PlayStation. Правда, в анонсе не уточняется, сколько часов геймплея будет предложено подписчикам самого дорогого тарифного плана сервиса.

Как бы то ни было, на случай, если вы не знали, демоверсии гарантируют, что все сохраненные файлы будут перенесены в полную версию протестированной игры. А значит, впоследствии вы сможете продолжить прохождение сюжетной кампании Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 доступна для PS5, Xbox Series и PC. Игру можно приобрести с 20-процентной скидкой в PS Store в рамках распродажи «Черная пятница» на игры, расширения и дополнительные наборы.