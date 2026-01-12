Дети Императора впервые встретятся во вселенной Warhammer 40000

Во вселенной Warhammer 40,000 наметился один из самых заметных сюжетных сдвигов за последние годы: новая кампания «500 Worlds: Titus» подводит к первой в актуальной хронологии встрече двух примархов-лоялистов, Робаута Гиллиманa и Льва Эль’Джонсона. На последней странице книги приводится короткое межзвёздное послание Льва своему брату с лаконичной фразой «Брат. Нам нужно поговорить», и этот намёк уже вызвал бурю обсуждений среди поклонников лора.​

Лев Эль’Джонсон

Гиллиман вернулся в центр событий в 2017 году с аркой «Надвигающаяся буря» и с тех пор действует как фактический регент Империума, возглавив Индомитусский крестовый поход и попытки стабилизировать рассыпающуюся галактическую державу. Лев Эль’Джонсон пробудился лишь в 2023 году в рамках сюжетной линии «Ковчеги Знамения», начав собственную войну в тенях против сил Хаоса и внутренних врагов Империума. Несмотря на то что оба примарха живы и активны, до сих пор их пути ни разу не пересекались в каноничной сюжетной линии 40K, и именно это делает намёк из «500 Worlds: Titus» событием, которого фанаты ждали годами.​

Книга «500 Worlds: Titus» подробно описывает положение дел в пространстве Ультрамара и так называемое Ультрамарианское Возрождение, уделяя особое внимание капитану (ранее лейтенанту) Титусу, который на время отсутствия Гиллиманa становится ключевой фигурой обороны «500 миров». Издание даёт около восьмидесяти страниц нового лора, в том числе обострение конфликтов с Некронами и другие надвигающиеся угрозы, но именно финальная страница с обращением Льва превращает кампанию из локальной истории в потенциальный поворотный пункт всего сеттинга.​

Для вселенной, которая десятилетиями прославилась крайне медленным развитием основного нарратива и многочисленными «подвешенными» сюжетными линиями, обещание прямого диалога двух лоялистских примархов выглядит по-настоящему знаковым моментом. Фанаты уже строят теории о том, приведёт ли встреча к укреплению единства Империума или к новому конфликту на самом верху власти: одни предполагают, что Лев поддержит Гиллиманa в борьбе с Хаосом, другие ожидают, что он предъявит брату обвинения в попытке узурпировать наследие Императора. Лор-сообщество связывает возможное продолжение этой линии и с актуальными антагонистами вроде демонического кузнеца Васхтора Аркифана, полагая, что будущие кампании могут объединить несколько разрозненных арок в одно крупное событие.​

Пока Games Workshop сохраняет молчание и ограничивается аккуратными текстовыми намёками, «500 Worlds: Titus» уже успела стать отправной точкой для новых ожиданий и споров о будущем Warhammer 40,000. На фоне критики в адрес компании за склонность растягивать центральные развязки на годы, многие поклонники надеются, что встреча Гиллиманa и Льва не останется очередным дальним обещанием, а превратится в настоящий переломный момент для Империума Человечества.