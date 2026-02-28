DLC для Warhammer 40,000: Space Marine 2 подверглось критике со стороны игроков

Недавно вышедший DLC Chapter Voice Pack 1 для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вызывает критику в сообществе. DLC обещает 450 перезаписанных реплик диалогов и эксклюзивный косметический предмет (голова Космического десантника) для Кровавых Ангелов, Космических Волков и Чёрных Храмовников — но игроки сомневаются, соответствует ли предоставленный контент заявленному.

Первый спорный момент — технический: при покупке Chapter Voice Pack 1 не все диалоги в игре начинаются с использованием нового голоса. В интерактивных элементах во время миссий по-прежнему используется стандартная озвучка, из-за чего Космический десантник постоянно переключается между двумя голосами — что, по словам игроков, довольно раздражает.

Второй момент касается цифры, опубликованной Saber Interactive. По мнению некоторых пользователей, утверждение о 450 строках диалога вводит в заблуждение, поскольку эта цифра представляет собой сумму строк на всех языках, доступных в игре, а не общее количество строк на каком-либо одном языке. Один из негативных отзывов игроков суммирует недовольство:

Описание кажется очень вводящим в заблуждение. Мне очень любопытно узнать, откуда они взяли эту цифру в 450.

Ещё один пользователь высказал ещё одну уместную критику в адрес DLC:

Saber не упоминает, что после выбора голоса для персонажа отменить этот выбор невозможно без повторной покупки за 400 очков чести. Более того, каждое из лиц, представленных в этом DLC, является самым невозмутимым воплощением стоицизма в галактике — без выражения лица или синхронизации губ, только абсолютная пустота в глазах.