Для Space Marine 2 анонсирован патч #15 - новый PvE-режим "Горнило" и переработка класса Солдат

Разработчики из Saber Interactive поделились свежей порцией информации о грядущем обновлении для Warhammer 40,000: Space Marine 2. Игроков ждет новый хаос-режим, уникальное оружие, серьезные изменения баланса и анонс контента на второй год поддержки.

Повелитель ночи за работой

Команда активно трудится над выпуском патча 15, который привнесет в игру ряд значимых нововведений. Главной фишкой обновления станет «Хаоситский режим осады» (Chaos Siege Mode).

Игрокам предстоит примерить на себя роль Космодесантников Хаоса на новой карте, расположенной на планете Аваракс. Вам придется сражаться против волн тиранидов и лоялистов, при этом вы сможете призывать на помощь культистов. Но самым приятным бонусом станет возможность развернуть на поле боя Хелбрута, чтобы сеять хаос и разрушения среди врагов.

Помимо этого, в арсенал добавят Одноручный Громовой Молот. Это скоростное оружие, которое позволяет быстро переключаться между атаками по одиночной цели и ударами по площади. Экипировать его смогут классы: Солдат, Штурмовик, Бастион и Технодесантник.

Испытание веры: Режим «Горнило» (Crucible Mode)

В игре появится новый режим для самых закаленных ветеранов — «Горнило».

«Горнило ждет, брат. Готов ли ты пройти испытание?»

Опять ты?

Механика режима завязана на разговоре с капелланом, который назначит вам Епитимью (Penance) — персональные дебаффы, значительно усложняющие прохождение операции. Если вы успешно завершите миссию с активными штрафами, то получите «Очки Чистоты» (Purity XP), необходимые для разблокировки уникальных элементов кастомизации и деталей брони.

Каждая Епитимья имеет свой уровень сложности. Чем больше дебаффов вы на себя возьмете, тем выше награда, но и риск провала возрастает. Учтите: режим рассчитан на эндгейм-контент, поэтому допускаются только персонажи 25 уровня.

Переработка класса «Солдат»

Разработчики официально подтвердили давно ожидаемую переработку класса. Цель изменений — сделать стиль игры более вариативным и гибким. Дерево перков станет разнообразнее, что позволит создавать больше креативных билдов.

Главное изменение касается оружия: игрокам наконец-то расширят арсенал ближнего боя. Солдат сможет экипировать Силовой Меч, Силовой Топор или Одноручный Громовой Молот, пожертвовав основным оружием ради мощного мили-билда. Для тех, кто предпочитает бой на дистанции, добавят перк, позволяющий заменить вторичное оружие на Болтерную Винтовку.

В прошлых обновлениях разработчики упоминали некую функцию, «которую должны были сделать уже давно». Ей оказалась перекраска плащей. Saber показали первые кадры нововведения, отметив, что версия находится в разработке и финальный вид может отличаться.

Стартовал ежемесячный ивент сообщества. До 8 сентября игрокам необходимо выполнить 3 PvE-миссии против хаоситов (Вокс Либератис, Реликварий, падение Атрея, Обелиск, Вихрь, Обезглавливание или Уничтожение). Награда — 100 монеток и 150 очков реквизиции.

Также разработчики выразили благодарность сообществу за активность после запуска поддержки мастерской Steam. Они отметили невероятный уровень креативности фанатов и пообещали следить за новыми работами.

Подробную дорожную карту 3 года поддержки обещают показать в следующем месяце, после чего пройдет сессия вопросов и ответов с гейм-директором на Reddit.