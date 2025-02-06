Для Space Marine 2 вышел крупный патч 6.0 с новым контентом и исправлениями ошибок

Для Warhammer 40,000: Space Marine 2 только что вышло обновление 6.0, весом около 5 ГБ, и в нем много нового. Обновление добавляет совершенно новую PvP-карту под названием "Гробница" - жуткую подземную арену на Демериуме с узкими коридорами и коварными засадами, которые заставят вас вступить в тесные, хаотичные схватки. Для любителей PvE появился новый неприятный враг - тиранид Биовор, который запускает споровые мины, от которых нужно увернуться или взорвать, прежде чем они набросятся на вас.

Но это обновление - не просто новая порция врагов и карт. Разработчики явно нацелены на то, чтобы удержать сообщество в игре надолго. Вы найдете новую косметику, например, броню Salamanders Champion для снайперов и экипировку Raven Guard, включая шлем MK VI "Corvus" и соответствующие побрякушки. Также в игре появилась система Datavault, позволяющая разблокировать историю и награды по ходу игры. Среди других важных изменений - обновление перков, ползунок FOV для ПК (наконец-то!), возможность обмена скинами между режимами PvE и PvP, а также переключатель для PvP-кроссплея. Все эти изменения говорят о том, что команда всерьез намерена поддерживать игру регулярными и качественными обновлениями.

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