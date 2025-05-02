Для Space Marine 2 вышел мод, добавляющий режим кооперативных операций на 12 игроков

Моддер Warhammer Workshop, стоящий за модом Astartes Overhaul для Warhammer 40,000: Space Marine 2, сообщил о выпуске кооператива на 12 игроков. Этот мод в настоящее время находится в раннем доступе для сторонников через Discord-сервер Warhammer Workshop.
Этот мод разработан для работы вместе с Astartes Overhaul, который вводит новые классы, оружие и возможности кастомизации. Важно отметить, что из-за обновления от декабря 2024 года моды ограничены частными лобби, а игроки с установленными модами не могут участвовать в публичном подборе игроков ни для режимов PvE, ни для PvP.
В этом моде мы можем ожидать найти много интересных функций, таких как:
- Кооператив на 12 игроков: превращает режим операций в масштабное сражение, позволяя объединиться до 12 игрокам, что в четыре раза увеличивает первоначальный лимит игроков.
- Интеграция с Astartes Overhaul: разработан для работы вместе с существующим модом Astartes Overhaul, который вводит новые классы, оружие и возможности настройки.
- Поддержка приватного лобби: из-за ограничений, введенных в обновлении от декабря 2024 года, моды ограничены приватными лобби. Игроки с установленными модами не могут участвовать в публичном подборе игроков ни для режимов PvE, ни для PvP.