Для Space Marine 2 вышло крупнейшее обновление, отмечающее год с момента релиза

Saber Interactive отмечает сегодня год с момента выхода своего шутера от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2 юбилейным обновлением. Это обновление добавляет множество бесплатного контента, включая два новых режима.

По словам разработчика, это обновление принесёт с собой «концентрированный набор» бесплатного контента, включая два новых режима и новые карты. В то же время, это самое масштабное обновление для Space Marine 2 на сегодняшний день и, следовательно, затрагивает «все аспекты» игры.

Вот основные моменты юбилейного обновления:

Новая миссия «Вихрь» с новым устрашающим боссом — Зверем-Вихрем Муталитом

Новая PvP-арена «Мост» на Авараксе

Новый PvE-режим «Стратагемы» с ежедневными и еженедельными модификаторами игрового процесса

Новый режим «Натиск ада» для PvP с игровым персонажем ада!

3 новых оружия — Пиробластер, Пиропушка и Энергетический топор, а также несколько новых вариантов оружия, таких как Фазовый клинок Ксеносов, Комби-плавитель или Двусторонний цепной меч.

Новый враг Майорис: Порождение Хаоса в трёх уникальных вариантах.

Набор из шести уникальных обликов чемпионов Хаоса, которые можно разблокировать в режиме «Вечная война».

Множество улучшений и возможностей для кастомизации, включая полностью настраиваемые облики чемпионов, доступные для всех классов игры.

Кроме того, был выпущен второй сезонный абонемент, содержащий первые два дополнения: набор чемпионов «Чёрные храмовники» и косметический набор «Имперские кулаки». Первое дополнение включает новый облик чемпиона для класса «Защитник» и облик для Энергетического меча, а второе добавляет более 40 новых косметических предметов и гербов в честь семи подразделений Имперских кулаков.