Для Space Marine 2 вышло крупнейшее обновление, отмечающее год с момента релиза

Saber Interactive отмечает сегодня год с момента выхода своего шутера от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2 юбилейным обновлением. Это обновление добавляет множество бесплатного контента, включая два новых режима.
По словам разработчика, это обновление принесёт с собой «концентрированный набор» бесплатного контента, включая два новых режима и новые карты. В то же время, это самое масштабное обновление для Space Marine 2 на сегодняшний день и, следовательно, затрагивает «все аспекты» игры.
Вот основные моменты юбилейного обновления:
- Новая миссия «Вихрь» с новым устрашающим боссом — Зверем-Вихрем Муталитом
- Новая PvP-арена «Мост» на Авараксе
- Новый PvE-режим «Стратагемы» с ежедневными и еженедельными модификаторами игрового процесса
- Новый режим «Натиск ада» для PvP с игровым персонажем ада!
- 3 новых оружия — Пиробластер, Пиропушка и Энергетический топор, а также несколько новых вариантов оружия, таких как Фазовый клинок Ксеносов, Комби-плавитель или Двусторонний цепной меч.
- Новый враг Майорис: Порождение Хаоса в трёх уникальных вариантах.
- Набор из шести уникальных обликов чемпионов Хаоса, которые можно разблокировать в режиме «Вечная война».
- Множество улучшений и возможностей для кастомизации, включая полностью настраиваемые облики чемпионов, доступные для всех классов игры.
Кроме того, был выпущен второй сезонный абонемент, содержащий первые два дополнения: набор чемпионов «Чёрные храмовники» и косметический набор «Имперские кулаки». Первое дополнение включает новый облик чемпиона для класса «Защитник» и облик для Энергетического меча, а второе добавляет более 40 новых косметических предметов и гербов в честь семи подразделений Имперских кулаков.
с момента выхода ничего не дали в сингл!!!!
синглу чего-то не хватает?
Ну, можно было бы например пушки из мп добавить.
Печально, когда из одиночной игры делают игру-сервис. Арены, шкурки, что это за позор?
Продлевать жизнь игре новым контентом это не позор. Тебя кто-то заставляет играть в новые режимы?
Скины и атрибутика орденов по актуальному ЛОРУ вахи - это не просто "шкурки" а крайне годный контент для фанатов, ты путаешь с клоунадой платных скинчЕгов в какой нибудь колде.
Ты из тех кто за лор не шарит, сам не играл и не играет (ну или может пиратку попытался пройти) но счел крайне необходимым высрать мнение про "игру-сервис" и "шкурки"?
Поддерживаю, по фактам типа
Р.а.з.м.о.т.а.
Для других игр Saber тоже вышли обновы сегодня. Snowrunner, Expeditions, Roadcraft
С серверами все ещё проблемы или уже можно залетать ?