Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 2 525 оценок

Для Space Marine 2 вышло крупнейшее обновление, отмечающее год с момента релиза

monk70 monk70

Saber Interactive отмечает сегодня год с момента выхода своего шутера от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2 юбилейным обновлением. Это обновление добавляет множество бесплатного контента, включая два новых режима.

По словам разработчика, это обновление принесёт с собой «концентрированный набор» бесплатного контента, включая два новых режима и новые карты. В то же время, это самое масштабное обновление для Space Marine 2 на сегодняшний день и, следовательно, затрагивает «все аспекты» игры.

Вот основные моменты юбилейного обновления:

  • Новая миссия «Вихрь» с новым устрашающим боссом — Зверем-Вихрем Муталитом
  • Новая PvP-арена «Мост» на Авараксе
  • Новый PvE-режим «Стратагемы» с ежедневными и еженедельными модификаторами игрового процесса
  • Новый режим «Натиск ада» для PvP с игровым персонажем ада!
  • 3 новых оружия — Пиробластер, Пиропушка и Энергетический топор, а также несколько новых вариантов оружия, таких как Фазовый клинок Ксеносов, Комби-плавитель или Двусторонний цепной меч.
  • Новый враг Майорис: Порождение Хаоса в трёх уникальных вариантах.
  • Набор из шести уникальных обликов чемпионов Хаоса, которые можно разблокировать в режиме «Вечная война».
  • Множество улучшений и возможностей для кастомизации, включая полностью настраиваемые облики чемпионов, доступные для всех классов игры.

Кроме того, был выпущен второй сезонный абонемент, содержащий первые два дополнения: набор чемпионов «Чёрные храмовники» и косметический набор «Имперские кулаки». Первое дополнение включает новый облик чемпиона для класса «Защитник» и облик для Энергетического меча, а второе добавляет более 40 новых косметических предметов и гербов в честь семи подразделений Имперских кулаков.

Комментарии: 9
Ваш комментарий
Кореш Крешович

с момента выхода ничего не дали в сингл!!!!

9
Jerrido112

синглу чего-то не хватает?

1
Dark1994 Jerrido112

Ну, можно было бы например пушки из мп добавить.

Кей Овальд

Печально, когда из одиночной игры делают игру-сервис. Арены, шкурки, что это за позор?

9
Pahant0Ss

Продлевать жизнь игре новым контентом это не позор. Тебя кто-то заставляет играть в новые режимы?

Скины и атрибутика орденов по актуальному ЛОРУ вахи - это не просто "шкурки" а крайне годный контент для фанатов, ты путаешь с клоунадой платных скинчЕгов в какой нибудь колде.

Ты из тех кто за лор не шарит, сам не играл и не играет (ну или может пиратку попытался пройти) но счел крайне необходимым высрать мнение про "игру-сервис" и "шкурки"?

3
SEDANKA_SAMSUNG Pahant0Ss

Поддерживаю, по фактам типа

SEDANKA_SAMSUNG SEDANKA_SAMSUNG

Р.а.з.м.о.т.а.

vadimsalomatin

Для других игр Saber тоже вышли обновы сегодня. Snowrunner, Expeditions, Roadcraft

1
Morpex333

С серверами все ещё проблемы или уже можно залетать ?