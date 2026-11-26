Для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышло обновление Decimation, ставшее последним крупным патчем 2026 года. Апдейт 16.0 принёс новый PvP-режим, свежий сектор для «Осады Хаоса», бесплатную косметику и оружие, а также два платных набора косметики для владельцев Season Pass 3.

Главное нововведение — режим «Еженедельное противостояние» в «Вечной войне». Он вводит необычные правила на неделю: например, матчи с ограничением на один класс, одно оружие или почти бесконечными гранатами. В будущем разработчики обещают добавить больше модификаторов.

В «Осаде Хаоса», появившейся в юбилейном обновлении месяц назад, открылся новый игровой сектор. Он предлагает дополнительное испытание между 11-й и 15-й волнами. Также в игру добавили шесть новых «Героических видов оружия»: Топор Омниссии, Болтер, Лазерный фузиль, Плазменный испепелитель, Тяжёлый болт-пистолет и Тяжёлый болтер. За награды «Акколады» можно открыть четыре новых шлема, включая шлем Железного жреца Космических волков, Гибрид Mk VI, Гибрид Mk VII и его вариант Gravis.

Класс Авангард переработали: у Гарпунного пускового устройства появились новые способы применения, включая отмену атак, удары в ближнем бою и механику «Возмездия». Владельцам Season Pass III доступны два набора косметики: «Набор чемпиона Смертельного дозора» с полным скином брони для Авангарда и уникальным скином болт-карабина Occulus, а также «Косметический набор Мортифакторов» с тремя элементами брони. Оба DLC уже в продаже.