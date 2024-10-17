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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.8 1 546 оценок

Для Space Marine 2 вышло первое крупное контентное обновление с улучшениями производительности и новой миссией

butcher69
Новости

Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine выпустили первое крупное контентное обновление после релиза, добавившее новую кооперативную миссию и дополнительный контент. Новая операция развернется на планете Кадак, где игрокам предстоит сразиться с био-титаном Тиранидов. Для победы герои смогут использовать артиллерию, что добавляет тактическую глубину к битвам.

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Вместе с этим добавлен «Смертельный» уровень сложности для кооперативных миссий, на котором враги становятся сильнее, а ресурсы ограничены. Восстановление брони теперь возможно только рядом с союзниками, что требует от игроков более слаженных действий. За успешное прохождение на этой сложности можно получить уникальные косметические награды.

В игру также добавлен фоторежим для кооперативных миссий, улучшен баланс, который после третьего патча сделал их слишком лёгкими. В будущем планируется добавить новый пистолет Neo-Volkite.

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Помимо этого, разработчики поработали над балансом PvP, поведением ИИ, а также добавили больше опций для кастомизации космодесантников Хаоса, включая новые раскраски. Улучшена общая производительность игры, исправлены баги и технические проблемы.

13
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
ThreeMix

шикарно!

2
agula98

Когда они уже починят мыльный длсс и добавят 4к текстуры

0
Диванный Боец
починят мыльный длсс

Так это не баг, а фича, жертва маркетинга курты. Натив всегда будет лучше, какие бы красивые слайды не рисовали на презентации очередных огрызков за 1000 баксов

1
Юрий Пенкин

когда выйдет пс5 про

-2
Dmitriy Rusty

тралляля трулляля радость то какая!) ну наконец то вышло первое крупное контентное обновление с улучшениями производительности и новой миссией)) хавайте ребя то ли ещё будет) я ща описаюсь от радости!!))хехе

-6