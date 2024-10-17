Для Space Marine 2 вышло первое крупное контентное обновление с улучшениями производительности и новой миссией

Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine выпустили первое крупное контентное обновление после релиза, добавившее новую кооперативную миссию и дополнительный контент. Новая операция развернется на планете Кадак, где игрокам предстоит сразиться с био-титаном Тиранидов. Для победы герои смогут использовать артиллерию, что добавляет тактическую глубину к битвам.
Вместе с этим добавлен «Смертельный» уровень сложности для кооперативных миссий, на котором враги становятся сильнее, а ресурсы ограничены. Восстановление брони теперь возможно только рядом с союзниками, что требует от игроков более слаженных действий. За успешное прохождение на этой сложности можно получить уникальные косметические награды.
В игру также добавлен фоторежим для кооперативных миссий, улучшен баланс, который после третьего патча сделал их слишком лёгкими. В будущем планируется добавить новый пистолет Neo-Volkite.
Помимо этого, разработчики поработали над балансом PvP, поведением ИИ, а также добавили больше опций для кастомизации космодесантников Хаоса, включая новые раскраски. Улучшена общая производительность игры, исправлены баги и технические проблемы.
шикарно!
Когда они уже починят мыльный длсс и добавят 4к текстуры
Так это не баг, а фича, жертва маркетинга курты. Натив всегда будет лучше, какие бы красивые слайды не рисовали на презентации очередных огрызков за 1000 баксов
когда выйдет пс5 про
тралляля трулляля радость то какая!) ну наконец то вышло первое крупное контентное обновление с улучшениями производительности и новой миссией)) хавайте ребя то ли ещё будет) я ща описаюсь от радости!!))хехе