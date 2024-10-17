Для Space Marine 2 вышло первое крупное контентное обновление с улучшениями производительности и новой миссией

Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine выпустили первое крупное контентное обновление после релиза, добавившее новую кооперативную миссию и дополнительный контент. Новая операция развернется на планете Кадак, где игрокам предстоит сразиться с био-титаном Тиранидов. Для победы герои смогут использовать артиллерию, что добавляет тактическую глубину к битвам.

Вместе с этим добавлен «Смертельный» уровень сложности для кооперативных миссий, на котором враги становятся сильнее, а ресурсы ограничены. Восстановление брони теперь возможно только рядом с союзниками, что требует от игроков более слаженных действий. За успешное прохождение на этой сложности можно получить уникальные косметические награды.

В игру также добавлен фоторежим для кооперативных миссий, улучшен баланс, который после третьего патча сделал их слишком лёгкими. В будущем планируется добавить новый пистолет Neo-Volkite.

Помимо этого, разработчики поработали над балансом PvP, поведением ИИ, а также добавили больше опций для кастомизации космодесантников Хаоса, включая новые раскраски. Улучшена общая производительность игры, исправлены баги и технические проблемы.