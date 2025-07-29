ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 2 470 оценок

Для Warhammer 40,000: Space Marine 2 стал доступен патч 9.0 с обновлением перков и многого другого

monk70 monk70

Saber Interactive ранее подтвердила, что следующее обновление для Warhammer 40,000: Space Marine 2 будет сосредоточено на улучшениях, а не на новом контенте. Обновление 9.0 уже доступно, и, как оказалось, список изменений довольно обширен.

Появились новые испытания для режима «Осада», обновлённый экран наград и многое другое, а урон от ударов по земле цепного и силового меча был увеличен. Оружие ближнего боя в PvE также было обновлено: фехтовальное оружие теперь имеет самую высокую скорость, но минимальный урон, блокирующее оружие — самую медленную, но наносит самый сильный удар, и многое другое.

Также был внесён ряд корректировок баланса в различные болт-винтовки, болт-винтовки Сталкера, болт-карабины, мельтаганы и многое другое. Кроме того, были переработаны классовые умения, такие как «Крылатая ярость», «Защитный механизм» и «Молот гнева». Кроме того, «Акт истощения» и «Сокрушительный ангел» наносят больше урона. В режиме «Осада» также были внесены существенные изменения в магазин и усилены показатели здоровья и урона гвардейцев.

Подробнее о полном списке обновлений можно узнать здесь. Warhammer 40,000: Space Marine 2 доступна на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

25
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Рогатый Лорд

Спасибо всем за ответы

3
Рогатый Лорд

Скажите а вне сети, без он лайна в игре делать нечего? Ну типа прошел я кампанию, а дальше что?

1
Его-р

А дальше только онлайн, если не ошибаюсь операции можно в соло проходить, но это тупо и скучно.

Святой Джо

В ней и по сетке делать нечего. Однообразная игра с морально устаревшей концепцией. А ля 2006 год.

9
Kypощyп Его-р

К слову, осаду тоже можно в соло с ботами проходить.

1
sa1958

Ясненько.