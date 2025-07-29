Для Warhammer 40,000: Space Marine 2 стал доступен патч 9.0 с обновлением перков и многого другого

Saber Interactive ранее подтвердила, что следующее обновление для Warhammer 40,000: Space Marine 2 будет сосредоточено на улучшениях, а не на новом контенте. Обновление 9.0 уже доступно, и, как оказалось, список изменений довольно обширен.

Появились новые испытания для режима «Осада», обновлённый экран наград и многое другое, а урон от ударов по земле цепного и силового меча был увеличен. Оружие ближнего боя в PvE также было обновлено: фехтовальное оружие теперь имеет самую высокую скорость, но минимальный урон, блокирующее оружие — самую медленную, но наносит самый сильный удар, и многое другое.

Также был внесён ряд корректировок баланса в различные болт-винтовки, болт-винтовки Сталкера, болт-карабины, мельтаганы и многое другое. Кроме того, были переработаны классовые умения, такие как «Крылатая ярость», «Защитный механизм» и «Молот гнева». Кроме того, «Акт истощения» и «Сокрушительный ангел» наносят больше урона. В режиме «Осада» также были внесены существенные изменения в магазин и усилены показатели здоровья и урона гвардейцев.

Подробнее о полном списке обновлений можно узнать здесь. Warhammer 40,000: Space Marine 2 доступна на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.