Для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышел хотфикс 14.1 с исправлением прогресса в испытаниях и ребалансом оружия

Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 выпустили свежий хотфикс под номером 14.1. Обновление направлено на улучшение баланса экипировки, исправление критических багов с зачетом игрового прогресса в режиме испытаний (Ordeals), а также на общее повышение стабильности научно-фантастического экшена.

Ключевым изменением патча стало усиление линейки героического (Heroic) оружия. Героическая болт-винтовка «Сталкер» теперь активирует ауспекс-сканирование всего за три попадания в тело вместо четырех, а радиус действия самого сканера увеличился с 8 до 10 метров. Серьезные улучшения получили комбинированное оружие и силовой кулак. Так, комби-фламеру сократили время зарядки огнеметного ствола и на 10% подняли урон болтера. Кроме того, для комби-фламера и комби-мельты вернули критически важную механику — их спецбоеприпасы теперь снова можно пополнять из обычных ящиков с патронами. Героический силовой кулак, в свою очередь, получил возможность проводить мельта-взрыв после одиночной зарядки из удерживающей стойки, а урон этого взрыва после отложенной легкой атаки стал выше.

Часть правок затронула баланс противников и боевые модификаторы. В частности, разработчики скорректировали поведение чародея Терминаторов Скарабеев Оккультизма: ему увеличили паузу перед атакой двойным лучом, чтобы игроки с медленной анимацией переката успевали уклониться. При этом урон от телепортации босса был существенно снижен. В списке исправлений механик числятся перепутанные ранее радиусы для условий боя «Squad Unity» и «Split Up», а также перк Тактика «Kraken Penetrator Rounds», который больше не начисляет ошибочное пробитие проектному оружию. Модификатор «Come Prepared» теперь работает корректно, гарантированно выдавая по 10 стимуляторов каждому бойцу в отряде.

Наконец, авторы устранили неприятные технические сбои в режиме Осады (Siege Mode). Были исправлены ошибки, из-за которых игрокам не засчитывался прогресс в еженедельных испытаниях Ordeals, а также случаи утери прогресса при подключении к уже запущенной сессии в первом секторе. Дополнительно хотфикс 14.1 принес точечные правки в меню кастомизации персонажей, улучшил поддержку серверных модов в Steam Workshop, а также повысил общую стабильность игры, устранив ряд вылетов.